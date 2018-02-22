Tavuk Dünyası Yeni Restoranını Açtı

Tavuk Dünyası İstanbul’daki 57. restoranını İstanbul Anadolu yakasında Pendik’in en sevilen alışveriş noktalarından olan Neomarin AVM’de açtı

Yeme-içme sektörüne getirdiği yeniliklerle fark yaratan Tavuk Dünyası, 2018 yılında da kesintisiz büyümesini kapılarını müşterilerine açan yeni şubeleriyle sürdürüyor.

İstanbullu lezzet severleri, şehrin farklı bölgelerindeki AVM ve cadde restoranlarında ağırlayan Tavuk Dünyası, yepyeni şubesini misafirlerini Adalar manzarasına ek olarak sunduğu konforlu ve keyifli alışveriş ortamıyla karşılayan Pendik Neomarin AVM’de açtı.

Tavuk Dünyası, Neomarin AVM’deki şubesiyle birlikte İstanbul’daki 57. lezzet noktasını hizmete sokarken; Türkiye’deki restoran sayısını da 145’e çıkardı.

Geçtiğimiz yıl sadece İstanbul’da toplam 10 restoran açtıklarını ve kesintisiz büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Tavuk Dünyası olarak lezzet noktaları haritamıza kattığımız yeni şubelerle birlikte 2017’yi 36 şehirde 143 restoranı olan bir marka olarak kapattık. 2018 için de kendimize belirlediğimiz yeni hedeflere yeni restoranlarımızı açmayı sürdürüyoruz. Neomarin AVM’de konuklarını akıl almaz lezzetlerimizle buluşturan bu yeni şubemizle 145. restoranımızı açmış olmaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.

Türk Mutfağının En Dengeli Hali

Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni keşifler yaparak birbirinden enfes tarifler geliştiren Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.

Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.

Türk damak tadına uygun menülerinde leziz tavuk, enfes soslu makarna ve taptaze Akdeniz salatasını birlikte sunan Tavuk Dünyası, restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli yaklaşımıyla ağırlıyor.

Tavuk Dünyası pazara girdiğinden bu yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka kategorilerinde çeşitli ödüllere de layık bulundu. Tavuk Dünyası 2017’de de ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ ürünleriyle, Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün tarafından yapılan değerlendirmelerle ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.