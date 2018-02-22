2017 Yılında Enerjisa Kar Oranlarını Artırdı

Elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, 2017 yılını güçlü büyüme ile kapattı. 2017 yılsonu finansal sonuçlarını açıklayan Enerjisa Enerji, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 12.3 milyon TL hasılat elde etti. Enerjisa Enerji’nin, 2017 yılındaki faaliyet geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artışla 2 milyar 565 milyon liraya ulaşırken, baz alınan net kar yüzde 38 artışla 522 milyon TL oldu.

“Karın Yüzde 68’i Temettü Olarak Dağıtılacak”

2017 yılsonu finansal sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler,2017 yılını planladıkları gibi kârlı ve güçlü bir büyüme ile kapattıklarını söyledi. Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini hatırlatan Zaimler, “Sektörün lideri olarak yönetim kadromuz ve yaklaşık 10 bin çalışanımızla 2017 yılında müşteri odaklı yaklaşımımız, inovatif proje ve çözümlerimizin bir sonucu olarak, gerek büyüme gerekse kârlılık anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık” dedi.

Halka arz sürecinde belirttikleri gibi güçlü temettü sağlayan bir şirket olacaklarının altını çizen Zaimler, “2017 yılında baz alınan net karın 522 milyon lira olduğunu ve Genel Kurulda kârın yüzde 68’inin temettü olarak ödenmesinin önerileceğini ekledi. Böylelikle hissedarlara hisse başına 0,30 TL temettü dağıtılmış olacak.” diye konuştu.

2017’de 1.6 Milyar TL Yatırım

Geçen yıl elektrik altyapısı, saha operasyonları ve yeni inovatif projeler için 1.6 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini ve düzenlenmiş varlık tabanını 5.3 milyar TL’ye yükselttiklerini belirten Zaimler, “Enerjisa Enerji olarak tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji geleceği yaratmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hedefiyle hareket ediyoruz. Dün olduğu gibi gelecekte de daha iyisini gerçekleştirmek için tüm iş kollarında doğru yatırımları, verimli ve dinamik operasyonları, yenilikçi uygulamaları ve kurumsal yönetim anlayışıyla tüm paydaşlarımıza Türkiye’nin enerjisi olarak değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjisa CFO’su Sascha Bibert, tüm bu kayda değer yatırımlara rağmen, 2016 yılının sonunda 3,4x olan borçluluk oranının 2017 yılının sonunda 2.9x’a gerilediğini (Net borç/Faaliyet geliri) belirtti. Bibert, “2017 yılındaki performansımız bize orta vadeli büyüme hedeflerimizde faaliyet gelirinde yüzde 20 (2016-2020, YBBO), baz alınan net karda ise çok daha yüksek olan hedefimize ulaşmak için cesaret verdi. 2017 yılı için kar payı dağıtımı önerimiz, kar dağıtım politikamız olan yüzde 60-70 seviyelerinin üst bandında kalarak, hissedarlarımızın 2017 yılının başarısına da ortak olmalarını sağlayacaktır" dedi.