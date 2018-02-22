Halkbank Savunma Sanayisine Destek Veriyor
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Halkbank Savunma Sanayisine Destek Veriyor


Halkbank Savunma Sanayisine Destek Veriyor
Halkbank Savunma Sanayisine Destek Veriyor Elif İşçi - Tarih: 22-02-2018 Saat: 12:00
Anasayfa Bankalar Halkbank Savunma Sanayisine Destek Veriyor

Halkbank tarafından savunma sanayisine destek verildiği her geçen gün bir kez daha gösteriliyor. Bu konuda yeni kredi destekleri verilecek.

Halkbank, Savunma Sanayii Destek Kredisi ile yerli savunma sanayisini geliştirme ve güçlendirme faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasında, ihtiyaçların yerli imkan ve teknolojilerle üretilmesinde önemli payı olan tedarikçi KOBİ'ler, yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçları için 7 yıla varan vade ve uygun koşullarla Halkbank Savunma Sanayii Destek Kredisi’nden yararlanabiliyor.

Teknolojik dönüşüme en hızlı uyum sağlayabilen işletme modeli olarak KOBİ’lerin, savunma sanayii açısından önemine dikkat çeken Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ şunları söyledi:

“Yerli ve milli savunma sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları çok önemli buluyoruz. Savunma sanayi alanındaki Türk şirketlerinin projelerinde alt tedarikçiler büyük oranda KOBİ'ler. KOBİ'lerin en büyük destekçilerinden biri olarak, yerli işletmelerin sektörün nitelikli tedarikçileri olabilmeleri için gerekli teknolojik ürünlerin geliştirilmesi noktasında duydukları finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyoruz. Savunma Sanayii Destek Kredisi’yle, 80 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize değer katacak projelerin bir parçası olmaya devam edeceğiz.”

Siber Saldırılara Karşı Sigorta Halkbank’tan

Halkbank’ın, Savunma Sanayi Destek Kredisi’nden faydalanan KOBİ’lere hediye ettiği Siber Risk Sigortası; KOBİ’lerin siber dünyada meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda yasal haklarını savunma sürecini yöneten ve saygınlıklarına zarar getirecek durumları teminat altına alan hukuksal koruma ve siber risk teminatları ile birlikte ferdi kaza teminatını kapsıyor. Ayrıca Halkbank, kredi ile KOBİ’lere belirli bankacılık işlemlerini 6 ay boyunca ücretsiz gerçekleştirme fırsatı da sunuyor.

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