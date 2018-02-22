Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira!
Advert Advert Advert

Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira!


Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira!
Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira! Çiğdem Yeniay - Tarih: 22-02-2018 Saat: 12:14
Anasayfa Eko Gündem Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira!

Karpuz severleri sevindirecek haber geldi. Karpuz 5 liradan satışa başladı.

Karpuz severleri sevindirecek haber geldi. Karpuz 5 liradan satışa başladı.

İran Karpuzu Manav Tezgahlarına Geldi

Yaz mevsiminin en çok sevilen ve en çok tüketilenlerinden olan karpuz manav tezgahlarındaki yerini şimdiden aldı. Tezgahlardaki karpuzsa İran’dan ithal edildi. Bu nedenle de kilo fiyatı 5 liraya kadar yükseldi.

Yıllardır manav işleten Ragıp Yalçınalp, kış aylarında karpuz satışlarının hamile bayanlara ve çocuklara yönelik olduğunun altını çizdi. Vatandaşın yüksek fiyattan dolayı alım yapmadığını belirtti.

Şu günlerde karpuzun kilo fiyatının 5 lira olduğunu söyleyerek, “Mevsimsel şartlar dikkate alındığında çok yüksek gibi görünün bu fiyat aslında çok uçuk bir rakam değil. Yurtiçinde karpuz üretimi zaten başlamadı. Tezgahlardaki karpuzlar İran’dan ithal ediliyor. Ulaşım maliyetleri fiyata eklendiğinde 5 liralık fiyat gayet normal” dedi. Türklerin karpuza ilgisinin özellikle yaz aylarında yüksek olduğuna işaret eden Yalçınalp, karpuz severlere müjdeli bir haberde verdi. Manav işletmecisi birkaç aya kadar fiyatların normal seyrine döneceğini ifade ederek, şu günlerdeki talebin hamile bayanlardan ve eşlerinden geldiğini aktardı. İran karpuzunun lezzetli olduğunu dile getirerek, “Müşterilerimizin taleplerine yanıt verebilmek adına az da olsa karpuz getirtiyoruz. Satışlardan memnun olduğumuzu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır?

“Kış mevsiminde iyi karpuz nasıl bulunur?” sorusuna da yanıt veren Yalçınalp, yerli üretimde ham çıkma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi. Bu nedenle kış aylarında karpuz alacaklara İran karpuzu almalarını tavsiye etti. Yerli karpuzda paranın boşa gitme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Bende İran karpuzu yiyorum. Tadı yaz mevsimindeki yerli karpuzu aratmayacak kadar iyi” dedi. 

karpuz iran karpuzu karpuz kaç lira
KREDİ HABERLERİ
Ticari Kredi Nedir? Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kredi Çekerken İstenilen Belgeler Nelerdir? Kredi verecek olan banka ödemeleri teminat altına almak için başvuru yapan müşterinin gelir durumunu inceler. Gelir durumunun ödemeleri yapacak düzeyde olması gerekir.
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi?
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018
Borsa İstanbul Yeni Güne Düşüşle Başladı – 22 Şubat 2018