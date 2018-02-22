Karpuz Tezgaha Düştü! Kilosu 5 Lira!

Karpuz severleri sevindirecek haber geldi. Karpuz 5 liradan satışa başladı.

İran Karpuzu Manav Tezgahlarına Geldi

Yaz mevsiminin en çok sevilen ve en çok tüketilenlerinden olan karpuz manav tezgahlarındaki yerini şimdiden aldı. Tezgahlardaki karpuzsa İran’dan ithal edildi. Bu nedenle de kilo fiyatı 5 liraya kadar yükseldi.

Yıllardır manav işleten Ragıp Yalçınalp, kış aylarında karpuz satışlarının hamile bayanlara ve çocuklara yönelik olduğunun altını çizdi. Vatandaşın yüksek fiyattan dolayı alım yapmadığını belirtti.

Şu günlerde karpuzun kilo fiyatının 5 lira olduğunu söyleyerek, “Mevsimsel şartlar dikkate alındığında çok yüksek gibi görünün bu fiyat aslında çok uçuk bir rakam değil. Yurtiçinde karpuz üretimi zaten başlamadı. Tezgahlardaki karpuzlar İran’dan ithal ediliyor. Ulaşım maliyetleri fiyata eklendiğinde 5 liralık fiyat gayet normal” dedi. Türklerin karpuza ilgisinin özellikle yaz aylarında yüksek olduğuna işaret eden Yalçınalp, karpuz severlere müjdeli bir haberde verdi. Manav işletmecisi birkaç aya kadar fiyatların normal seyrine döneceğini ifade ederek, şu günlerdeki talebin hamile bayanlardan ve eşlerinden geldiğini aktardı. İran karpuzunun lezzetli olduğunu dile getirerek, “Müşterilerimizin taleplerine yanıt verebilmek adına az da olsa karpuz getirtiyoruz. Satışlardan memnun olduğumuzu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır?

“Kış mevsiminde iyi karpuz nasıl bulunur?” sorusuna da yanıt veren Yalçınalp, yerli üretimde ham çıkma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi. Bu nedenle kış aylarında karpuz alacaklara İran karpuzu almalarını tavsiye etti. Yerli karpuzda paranın boşa gitme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Bende İran karpuzu yiyorum. Tadı yaz mevsimindeki yerli karpuzu aratmayacak kadar iyi” dedi.