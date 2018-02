Axa Sigorta Mobil Sebebiyle Oluşan Kazaları Araştırdı

AXA Sigorta’nın EDAM işbirliği ile hazırladığı “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1’i araç kullanırken mobil telefonu ile mesajlaşmaya da devam ediyor.

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatan AXA Sigorta, “Telefon Kazasına Son” diyor

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi sigorta şirketi AXA Sigorta, “insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak” misyonu ile gerçekleştirdiği Türkiye’de “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”nun sonuçlarını ve sonuçlar paralelinde hazırlanan yeni bilinçlendirme kampanyasını 22 Şubat Perşembe günü bir basın toplantısı ile paylaştı. AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ve İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı Sinan Ülgen’in katılımıyla düzenlenen toplantıda AXA Sigorta’nın “ araç kullanırken mobil telefon kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının sayısının azaltılmasını hedefleyen “Telefon Kazasına Son” adını taşıyan yeni kampanyası ile hayata geçirilecek projeler de aktarıldı.

“125 Yıldır Bu Topraklar İçin Çalışıyoruz”

AXA Sigorta olarak 125 yıldır faaliyet gösterdikleri bu topraklarda yaşayan insanlara karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, “En önemli misyonumuz insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmek. İmzamızı attığımız her işle finansal olarak güçlü ve zarar tazmini konusundaki etkin şirket duruşumuzu bir adım öteye, müşterilerimizin günlük hayatına değer katan bir ortağa dönüşme noktasına taşıyor ve bulunduğumuz her coğrafyada insan sağlığı, iklim değişikliği gibi konularda insanların yaşam kalitesini artırmaya ve önleyici çözümler sunmaya yönelik proje ve kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda dünyada her yıl 1.3 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, Türkiye’de ise her yıl 1.2 milyon trafik kazası gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda ’Yol Güvenliği’ de bizim için önemli bir gündem maddesi” dedi. Lejeune, kasko ve trafik sigortası gibi ürünleriyle sürücü ve ailelerini içeren 5.6 milyon kişiye ulaştıkları Türkiye pazarında hali hazırda yol güvenliği konusunda pek çok önemli adım atan yerel otoritelerle işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

“18-35 Yaş Arasında Her 3 Sürücüden 1’i Mobil Telefonundan Mesajlaşıyor”

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında trafik kazalarında dördüncü, yaya ölümlerinde ise üçüncü sırada olduğunun altını çizen EDAM Başkanı Sinan Ülgen, devletin özellikle son yıllarda karayolları güvenliği konusunda önemli yatırımlar ve yaptırımları olduğunu belirtti: “Günümüzde küresel bir politika alanı olarak kabul gören yol güvenliği tarafında yapılabilecek iyileştirmelere katkıda bulunmak amacıyla AXA Sigorta ile birlikte Türkiye özelinde bir anket gerçekleştirdik. Risklerin belirlenmesine yönelik bu çalışma ile sürücülerin davranışları ve kendi ifadeleriyle yol güvenliğine ilişkin algılarına daha yakından bakma fırsatı bulduk ve çok çarpıcı sonuçlara ulaştık. Anketimize göre sürücülerin çoğunluğu kendileri kurallara uyduğu halde başkalarının kurallara aykırı davrandığını söylüyor. Sorunlu alanları sorduğumuzda hiç kimse mobil telefon ile konuşulmasından bir sorun olarak bahsetmezken sürücülerin 5’te 1’i sürüş esnasında mobil telefonla konuşmamaya dikkat etmediğini ifade ediyor. Hatta sürücülerin 4’te 1’i araç kullanırken kısa süreli olarak mobil telefona bakılabileceğini, 5’te 1’i sürüş esnasında e-postalarına cevap verdiğini, 6’da 1’i arkadaşlarını kırmamak için onlarla mesajlaşmaya devam ettiğini, 10’da 1’i ise sosyal medyaya göz attığını kabul ediyor. Üstelik bu oranlar 18-35 yaş arasına baktığımızda daha da artıyor, bu yaş aralığındaki sürücülerin direksiyondayken telefonla konuşma oranı 35 yaş üzeri gruba göre %80 daha fazla. E-posta iletilerine yanıt verme oranları 2 katına, sosyal medya kullanımı ise 3 katına çıkıyor. Genel olarak baktığımızda bu konuda farkındalık anlamında önemli eksikler olduğunu görüyoruz ki bu da mobil telefon sebebiyle yapılan trafik kazalarını kaçınılmaz kılıyor”.

“Trafik Kazası Değil, Telefon Kazası”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ise mobil cihazların her geçen gün hayatımızda daha fazla yer tuttuğuna, günlük hayatımızın sıradan bir parçasına dönüştüğüne dikkat çekerek sürücülerin de araç kullanırken mobil telefonlarını kullanmaya devam etmelerinin büyük bir sorun teşkil etmeye başladığını ifade etti. Dijital bir dünyanın içinde büyüyen genç neslin araç sahipliğinin giderek arttığını göz önünde bulundurarak bu sorunun daha da büyümesinden endişe ettiklerini söyleyen Şimşek, “AXA Sigorta olarak sürüş esnasında mobil telefon kullanımından kaynaklanan kazaların trafik kazası değil, “telefon kazası’ olduğuna inanıyoruz. Araştırma sonuçlarımızda katılımcıların %67’sinin yol güvenliği ile ilgili kampanyalara gönüllü olma isteğinden de güç alarak ‘Telefon Kazasına Son’ adını verdiğimiz bilinçlendirme kampanyamızı hayata geçiriyoruz. Kampanya kapsamında hedefimiz sürüş esnasında mobil telefon kullanımının hem sürücünün kendisi hem de etrafındakilere yönelik olası sonuçlarına, tehlikelerine dikkat çekmek ve sürücülerde bu konuda bir farkındalık yaratarak yerel otoritelerin de hedeflerine ulaşmaları için destek olmak”. Özer Şimşek kampanya kapsamında bir bilinçlendirme filmi hazırladıklarını; film ile birlikte hazırlayacakları diğer içeriklere AXA Sigorta olarak kullandıkları tüm platformlarda yer vereceklerini belirtti. Ayrıca Şimşek çıkaracakları yeni kasko ürünü ile müşterilerinin sürüş davranışlarını telematik cihazı ile puanlayacaklarını; bu uygulama ile müşterilerinin kendi sürüş güvenliklerine dair farkındalık kazanması yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.