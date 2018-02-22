PepsiCo 2017 Mali Değerlendirmesini Yaptı
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PepsiCo 2017 Mali Değerlendirmesini Yaptı


PepsiCo 2017 Mali Değerlendirmesini Yaptı
PepsiCo 2017 Mali Değerlendirmesini Yaptı Elif İşçi - Tarih: 22-02-2018 Saat: 12:16
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PepsiCo 2017 yılı mali raporlarına bakarak bir değerlendirme içerisine girdi. Bu süreçte şirketin gelirlerinin arttığı ve 2017 yılı hedeflerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul, 22 Şubat 2018 – Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo, 2017 yılına ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Net gelirini bir önceki seneye göre %1.2’lik artışla 63,5 milyar dolara çıkaran PepsiCo, yıl sonu hedeflerini tutturduğunu duyurdu. Faaliyet kârını %7 artırarak 10,5 milyar dolara çıkaran PepsiCo, %2.3’lük organik ciro büyümesi ile de başarılı performansını sürdürdü.

Avrupa ve Sahra Altı Afrikası Bölgesi’nin Toplam Gelirleri %8 Arttı

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Sahra Altı Afrikası Bölgesi’ndeki toplam gelirini %8 artırarak 11.1 milyar dolara çıkaran PepsiCo’nun, bu bölgedeki faaliyet kârı da %2’lik artışla 908 milyon dolar seviyesine çıktı. 2018 yılı hakkında öngörüde bulunan şirket, 2017 yılı büyüme oranına paralel olarak yıllık organik ciro büyümesi beklediğini açıkladı. PepsiCo ayrıca 2018 yılında çekirdek hisse başına gelirlerini bir önceki yıla göre %9 artırarak 5.70 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

‘Hızla Değişen Perakende Sektörüne Uyum Sağlamamız Önemli Bir Rol Oynadı’

Dördüncü çeyrek ve 2017 yılında gösterdikleri başarılı performanstan dolayı memnun olduklarını ifade eden PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Indra Nooyi, “2017’nin başında belirlediğimiz hedeflerin birçoğuna ulaştık veya bu hedefleri aştık. Bu başarılı sonuçlara ulaşmamızda hızla değişen perakende sektörüne ve tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamamız önemli bir rol oynadı,” dedi.

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