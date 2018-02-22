THY’den İstihdama Bir Destek Daha!

Türk Hava Yolları kadrosunu genişletmeye devam ederken, yılın ilk personel alım ilanını yayımladı.

Türk Hava Yolları Part Time Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Türkiye’nin gülen yüzü olmayı başaran, havayolları sektörünün en güçlü isimlerinden olan Türk Hava Yolları kadrosunu genişletmeye bu yılda devam edecek. Yeni personel alımları için düğmeye basan şirket konuyla ilgili bir ilan yayımladı.

Türk Hava Yolları bünyesinde çalışmayı hayal eden binlerce kişi ilana kilitlendi. Adayların heyecanı yükselirken, ilana göre yeni personel alımları part time kadrosuna yönelik yapılacak. Adaylar başvurularını THY’nin resmi internet sitesi üzerinden yapacak.

Başvuru Şartları Neler?

Yeni istihdamlar için düğmeye basan THY personel alımlarında aranan şartları da açıkladı. Buna göre başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, adli sicil kaydının bulunmaması, sorunları çözme yeteneğine sahip olması, ikili insan ilişkilerinde başarılı olması, araştırmacı ve öğrenmeye açık olması, ileri derecede İngilizce biliyor olması, bilişim alanına yönelik araştırmalara meraklı olması ve analitik düşünceye sahip olması gibi şartlar ifade edildi.

Son Başvuru Tarihi Ne?

Türk Hava Yolları’nın personel alım ilanında, ilanda belirtilen şartlara uygun olan her adayın sözel ve sayısal, yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğinin altı çizildi. Son başvuru günü olarak herhangi bir tarih vermeyen dev havayolu şirketi, ilana yeteri başvurunun yapılmasını beklediğini dile getirdi.

THY alımlarda adaylarda aradığı mezuniyet şartını da açıkladı. Adayların 4 yıllık fakülte mezunu olması gerektiği belirtilerek, şartlar dahilinde THY kadrosuna alınacak bölümlerde tek tek açıklandı. İlana göre THY’nin yeni personel alımında öncelik bilişim ve bilgisayar bölümlerinde yoğunluk kazanıyor.