Michelin 2017 Yılını Rekorla Kapattı

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yılı tarihi bir rekor kırarak 1 milyar 693 milyon Euro net gelir ile kapattı. Faaliyet gelirini yüzde 12,5 oranında artıran Grup’un faaliyet geliri böylece 2 milyar 631 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Michelin Bütün Segmentlerde Büyüdü

2017 yılında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla bütün segmentlerde büyüme kaydeden Michelin, binek araç ve kamyonet lastikleri pazarında satılan lastik sayısı bakımından yüzde 3 oranında artış gösterdi. Kara yolu taşımacılığında yaşanan talep artışının etkisiyle, global anlamda radyal ve çapraz katlı kamyon lastiklerinin sayısı yıl boyunca %4 arttı. Bu pazarda orijinal ekipman lastikleri sayısında yüzde 17’lik keskin artış gözlemlendi. 18 inç ve üzeri lastiklerde ise satışlar yüzde 19 arttı.

Özel Lastikler Grubu %18 Büyüdü

Özel ürün grubu lastik satışlarında özellikle maden, iş makinesi ve zirai lastiklerde artan talep etkisiyle satışlar yüzde 18,4 arttı ve 2016 yılında 2.836 milyon Euro iken 2017 yılında 3.358 milyon Euro’ya ulaştı.

2018 Hedefi 1.1 Milyar Serbest Nakit Akışı

2016 yılına göre satışlarını yüzde 5 artırarak 21.960 milyon Euro seviyesine ulaştıran Michelin, toplam satış adetlerinde de yüzde 2,6 büyüme kaydederek 543 milyon Euro artış elde etti. Michelin yeni bir organizasyon yapısına girdiği 2018 yılında faaliyet gelirini artırarak 1.1 milyar Euro’yu aşkın serbest nakit akışına sahip olmayı hedefliyor