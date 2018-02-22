Suudi Arabistan’dan Beklenmedik Hamle! Türkiye Onur Konuğu Olacak

Suudi Arabistan 4. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı’nın onur konuğu Türkiye olarak açıklandı.

Suudi Arabistan 4. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Suudi Arabistan 4. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı kapılarını bu sene 25 Şubat 2018 tarihinde açacak. Ülkenin başkentinde düzenlenecek fuar etkinliğine, uluslararası platformda faaliyet gösteren dünyanın en önemli şirketleri katılacak. Katılım 60 farklı ülkeden geçekleşecek.

Fuarın Onur Konuğu Türkiye Olacak

Fuarla ilgili bir bilgi geçen Suudi Arabistan SPA haber ajansı, ülkenin savunma bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yerli Askeri Üretim İdaresi müdürünün Başkentte bir basın toplantısı yaptığını aktardı. İdare Müdürü olan Tümgeneral Atıyye el-Maliki’nin toplantıda fuarın onur konuğu olarak Türkiye’yi ifade ettiğini bildirildi. Bu kapsamda Türkiye ile olan ilişkilerin olumlu etkileneceğinin altı çizilerek, şirketler açısından önemli fırsatlara kapı aralayacağı ifade edildi. Türk şirketlerin ürünlerini tanıtmak ve ikili görüşmeleri bu platformda daha sağlıklı olarak yapabileceği dile getirilenler arasında yer aldı.

Türkiye Çalıştay, Seminer Ve Konferanslarda Yer Alacak

Tümgeneral Atıyye el-Maliki, fuarın hazırlık komitesinin başkanlık görevini yürütüyor. El-Maliki tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’den fuara katılacak temsilciler, askeri alandaki ürünlerini ve deneyimlerini küresel pazarla paylaşmak adına çalıştaya, konferansa ve seminerlere katılım gösterecek.

Suudi Arabistan Yedek Parçada Yerli Üretim Hedefini Belirledi

Fuar ile ilgili diğer bir açıklama ise ülkenin Muhafızları Bakanlığı Askeri Tedarik Departmanı Genel Müdür Yardımcısından geldi. Tümgeneral Halid bin Bender es-Sur, fuarın Suudi Arabistan’ın 2030 yılı hedeflerini yansıttığını aktardı. Bu kapsamda ülkenin özellikle askeri yedek parça üretiminde yerli üretimin yarıya yakın olacağının altını çizdi.

Tümgeneral Halid bin Bender es-Sur Suudi Arabistan bakanlığının bu seneki fuara 6binden fazla yedek parça tanıtımıyla katılacağını söylerken, bu parçaların tutarının 533 milyon doları bulduğunu kaydetti.