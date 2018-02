İDO Dijital Dönüşümle Yenileniyor

İDO’nun dijital dönüşüm sürecinin yepyeni adımları geçtiğimiz günlerde atıldı. Bilet satış sisteminin yenilenmesi ile daha hızlı ve kolay bilet alımı hayata geçirilirken, İDO web sitesi ara yüz değişimi ile kullanıcı dostu haline getirildi. Bilet alma aşamasından itibaren yolcular için kolaylık sağlayan İDO, teknolojisini ve bilişim altyapısını yenileyerek hedeflenen en pratik haline kavuşturdu.

Her sektörde olduğu gibi ulaştırma sektöründe de dijitalleşme, hizmetin kalitesini ve hızını arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Misafirlerine otuz yıldır kaliteli hizmet sunan İDO da, dijital dönüşümde önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

.İDO, e-bilet uygulaması ile 2016 senesinde başlattığı dijital dönüşüm kapsamında, yenileyerek en pratik hale getirdiği web sitesini 21 Şubat 2018 itibariyle misafirlerinin kullanımına sundu.İDO, web sitesi ara yüzünü yenileyerek kullanıcı dostu haline getirirken, satış sisteminin yenilenmesi ile bilet alımını kolaylaştırdı.

İDO ile Yepyeni Avantajlar

Misafirlerinin dijital alandaki hizmet beklentisine cevap verebilmek adına mobil uygulamasını da yenileyen İDO, teknolojisini ve bilişim altyapısını böylece yepyeni ve en kullanışlı haline kavuşturdu. 21 Şubat itibariyle dijital dönüşümdeki ilk adımlarını atan İDO, ilerleyen dönemde yepyeni programı Hepido ile avantajlarla dolu bir yolcu programı sağlıyor olacak.

İDO’nun sunacağı kazandıran program Hepido, yaptığınız dış hat (Eskihisar ve Topçular hariç) İDO seyahatlerinde İDO Para biriktirirken, anlaşmalı markalardan da anında sürpriz indirimler kazandıracak.