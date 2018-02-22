Pınar Körfez Bölgesinde Yeni Ürününü Tanıttı

Türkiye’nin yanında Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin de lider ve öncü gıda markası Pınar, 18-22 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Gulfood Fuarı’nda, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgenin damak tadına ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak o bölgeye özel ürünler geliştiren Pınar, Ortadoğu pazarının lideri olmaya devam ediyor. 35 yıldır Ortadoğu ve Körfez bölgesinde varlığını sürdüren Pınar, Körfez bölgesinde yar alan bazı ülkelerde pazar payını yüzde 60’ın üzerine çıkarttı. 25’ten fazla ülkeye ihracat yapan Pınar, özellikle yakın coğrafyada bölgesel güç olma yolunda hızla ilerliyor.

Çikolatalı Pınar Labne’ye Yoğun İlgi

185 ülkeden, 5 binin üzerinde şirketin ürünlerini sergilediği ve 97 bin kişi tarafından ziyaret edilen Gulfood Fuarı, uluslararası perakende ve gıda hizmetlerindeki trendlerin de belirleyicisi konumunda bulunuyor. Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuarda Pınar’ın en çok dikkat çeken ürünleri, bu bölgeye özel üretilen Pınar Çikolatalı Labne, Pınar Uzun Ömürlü Süzme Yoğurt, Pınar Krem Peynir ve Pınar Premium Süzme Peynir oldu. Fuar boyunca standdaki Pınar mutfağında lezzetli Pınar tarifleri hazırlandı. Türkiye’den fuara özel giden şefler eşliğinde hazırlanan Pınar ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.