Air France’da Grev Rüzgarı! Bazı Uçuşlar İptal Edildi

Fransa’nın en önemli havayolu şirketlerinden olan Air France’da uzun mesafeli uçuşlar iptal edildi.

Air France Personeli Çalışma Şartlarını ve Maaşları Protestoya Başladı

Fransa merkezli olarak faaliyet gösteren Air France’da çalışanlar greve gitti. Grev zorlu çalışma şartlarından ve düşük maaş politikasından kaynaklandı. Gelişmeler sonrasında şirket açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü çalışanlar özellikle uzun mesafeli uçuşlara çıkmayacaklarını ilan etti. Air France tarafından yapılan açıklamaya göre uzun mesafeli uçuşların neredeyse yarısı bu nedenle iptal edildi.

Alınan bilgilere göre havayolu devinin çalışanları on farklı sendika tarafından temsil ediliyor. Temsilciler grev kararının şirket tarafından uygulanan politikalara işaret ederek, “Çalışanların bu greve gitmesi artık zorunlu hale gelmişti. Grev kararı tüm sendikaların ortak kararı oldu” ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcileri açıklamalarında Air France bünyesinde istihdam edilenlerin zorlu şartlar altında çalıştıklarının altını çizdi. Ücretlerin düşük olduğuna vurgu yapalarak, maaş zam beklentisinin yüzde 6 olduğunu aktardı. Bunların yanında şirketin geçen sekiz yıllık zaman diliminde en az 15 bin personeli işten attığı dile getirildi. Air France’ın ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmasının personeli olumsuz etkilediği, şartların her geçen gün biraz daha kötüleştiği, çalışanların artık dayanacak gücünün kalmadığı ifade edilenler arasında yer aldı.

Air France Pilotları Sendikası grev kapsamındaki protestonun Roissy genel merkez binası önünde yapılacağını aktararak, tüm çalışanları protestoya davet etti.

Grevin ciddiyetini fark eden Air France yönetimiyse son dakika bir kararla toplandı. Yönetim toplantıda, Fransa çıkışlı bazı uzun mesafeli seferleri iptal etme kararı aldı. Yurtiçi uçuşlarınınsa büyük kısmının yapılamayacağı açıklandı. İptal kararlarının greve katılımın yüksek olması nedeniyle alındığı duyuruldu. İstenen yüzde 6’lık zam içinse imkansız yorumu yapıldı.