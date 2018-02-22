İşte İslami Şartlara Uygun Altın Tabanlı Kripto Para!

Dünyada ilk kez şeriata uygun sertifikası alan altın destekli GOLDX kripto parasını pazara sunan Malezya merkezli HelloGold teknoloji şirketinin kurucusu Robin Lee, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, kripto para piyasasına farklı bir bakış açısı getirdiklerine dikkat çekti. Altın yatırımlarının diğer yatırım araçlarına yapılan yatırımlara göre en az riskli seçenek olduğunu belirten Lee, bu sebeple dünyada günden güne büyüyen kripto para piyasasına altın destekli GOLDX kripto para ile giriş yaptıklarını dile getirdi. Lee, bu sayede yatırımcıların kayıp risklerinin minimalize edileceğine işaret etti.

GOLDX kripto parasının altın olarak karşılığının bulunması sebebiyle yapılan yatırımların İslam’ın şartlarına uygun olduğunu belirten Lee, Malezya'nın mali piyasalarda yetkili kılınmış Amanie Advisors şirketine şeriata uygunluk için sertifika başvurusu yaptıklarını anlattı. Lee, yapılan araştırmaların ardından kripto para GOLDX’in İslam’a uygun olduğunun kanıtlandığını belirterek, şeriata uygunluk sertifikası aldıklarını ifade etti.

İsteyen 1 Liralık Altın Dahi Alabilecek

GOLDX kripto para ile yapılan altın yatırımlarında kar ve zarar incelemelerinin daha pratik olacağını dile getiren Lee, GOLDX’in geliştirilmesinde en büyük hedeflerinin her vatandaşın altın yatırımını olabildiğince zararsız yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Bir yatırımcının GOLDX kripto parasıyla bankalara ya da kuyumculara gitmeden kendi telefon uygulamasından istediği altın yatırımını yapabileceğini anlatan Lee, Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın altının fiyatı düşük olduğu zamanlarda 1 liralık altın alımı yapabileceğine işaret etti. Lee, buna ek olarak zarar ve kar kontrolünün telefonlarından pratik ve hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün olduğunu aktardı.

Türkiye’nin altın yatırımlarında dünyanın önde gelen ülkeleri içinde olduğunu dile getiren Lee, ortak çalışma yürütmeyi istedikleri doğru şirketlerle anlaşma sağlamaları halinde Türk yatırımcılara da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. GOLDX kripto parasını geçen sene sonunda piyasaya sunan HelloGold, 2018 sonunda kripto para için online altın platformu kurmayı planladığını açıkladı.