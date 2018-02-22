Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
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Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!


Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!
Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte! Dilara Bozdoğan - Tarih: 22-02-2018 Saat: 14:12
Anasayfa Borsa&Finans Yüksek Hacimli Tüm Kripto Paralar Düşüşte!

Kripto para piyasalarında en yüksek fiyattan işlem görmekte olan 10 sanal paradan sekiz tanesi düşüş trendini devam ettiriyor.

Son 24 saat içinde yalnızca iki kripto para yükseldi. Değer artışı yaşayan iki kripto para yüzde 2.35 oranında değer artışıyla Stellar ve yüzde 0.38 oranında değer artışıyla Dash oldu. ABD’de Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) 2012 senesinde faaliyet göstermeye başlayan bir Bitcoin borsasını ve kurucusuna dair yolsuzluk suçlaması yaptı. Manhattan Federal Bölge Mahkemesi’nde yürütülen davaya yönelik belgelerde, BitFunder ve kurucusu Jon E. Montrol’ü bugün toplam değeri 66.2 milyon dolara ulaşan altı bini aşkın Bitcoin’i çalmakla suçlanıyor. Ekonomistlerin bu konu hakkındaki düşünceleri kapsamında, SEC’in bu suçlaması tartışmalı sanal para birimlerinin düşüş trendine geçmesine neden olan bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Toplamda 8.632 tane piyasada işlem görmekte olan 1.517 tane kripto para biriminin oluşturduğu sanal para piyasasında, son 24 saatlik işlem hacmi 21.13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam piyasa hacmi ise yine son 24 saat içinde, 474 milyar dolara düştü. Piyasanın belirleyici kripto parası Bitcoin, Coinmarketcap’a göre 11 bin 39 dolardan işlem görürken, son 24 saat içinde yüzde 0.87 oranında gerileyen sanal para piyasasının yüzde 39.3’lük kısmına takebül ediyor.

En Yüksek Fiyattan İşlem Gören 10 Kripto Paranın Değişimleri:

Bitcoin yüzde 0.82 oranında, Ethereum yüzde 1.96 oranında, Ripple yüzde 2.14 oranında, Bitcoin Cash yüzde 3.01 oranında, Litecoin yüzde 1.50 oranında, Cardano yüzde 1.33 oranında, NEO yüzde 0.10 oranında, EOS yüzde 2.16 oranında değer kaybı yaşadı. Bu para birimleri gerilerken değer artışı yaşayan iki kripto para ise yüzde 0.38 oranında artışla Dash ve yüzde 2.35 oranında artışla Stellar oldu.

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