Doğalgaz Faturalarında Tasarruflar 1000 Liraya Kadar Çıkacak!

Yürürlüğe girmesi beklenen Enerji İlişkili Ürünler (ERP) Yönetmeliği ile İstanbul’da senede bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lira kar edeceğini anlatan Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin'in Levent’te bulunan deneyim merkezi FuHa İstanbul’da kamuoyuyla buluştu. Önder, AB ülkelerinde 2015 senesinden beri uygulanan ERP Yönetmeliği’nin Türkiye’de 21 Nisan tarihinde açıklanması beklenen yönetmelikle uygulanmaya başlayacağını dile getirdi.

Yönetmelik sayesinde Türkiye’de eski usul kombilerin üretilmesinin yasaklanacağını ifade eden Önder, hermetik (Konvansiyonel) kombi ve kazanların ithal alımına ve üretimine yasak konulacağını aktardı. Önder, bu ürünlerin yerine daha verimli ve azot oksit (NOx), CO ve CO2 gibi atık gaz oranları daha düşük olan, pazarda yoğuşmalı olarak bilinen kombi ve kazanların satılacağını anlattı.

Daikin İhracatını 5 Senede 10 Kat Arttırdı

Türkiye’de üretilen kombilerin günümüz şartlarında 25 ülkeye gönderildiğinin bilgisini veren Önder, segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisinin Türkiye ile eş zamanlı olarak AB ülkelerinde satışa çıktığına dikkat çekerek, 5 sene önce 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatın 2017’de 100 milyon doları geçtiğini vurguladı. Hedeflerinin 2020 senesinde 200 milyon dolar ürün ihraç etmek olduğunu ifade eden Önder, istihdam ve ihracat alanlarında Türkiye’ye değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

ERP Yönetmeliği’nin çevre ve ülke ekonomisine ciddi şekilde destek olacağını ifade eden Önder, bu durumu kullanıcıların doğalgaz faturalarında da göreceğine işaret ederek, İstanbul'da senede ortalama 1.400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lira tasarruf edeceğini anlattı. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu gibi zorlu kış mevsimlerinin yaşandığı bölgelerde ise tasarruf oranının bin liraya ulaşacağını dile getiren Önder, senelik ortalama 2 bin metreküp doğal gaz tüketen ve 2 bin 500 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kullanıcının, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 1.500 lira fatura ödeyeceğini aktardı.