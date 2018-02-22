Samsung Çoklu Ürün Sistemine Yoğunlaştı

İstanbul – 22 Şubat 2018 Samsung Electronics Türkiye, 2017 yılında pazara sunduğu yenilikçi ürünlerle beyaz eşya alanının en hızlı büyüyen markası oldu. Sektörde adet bazında satışların yüzde 18 artış gösterdiği dönemde Samsung Electronics Türkiye, yüzde 40 düzeyinde rekor bir büyümeye imza attı.

Samsung’un başarısının arkasında fark yaratan yenilikçi teknolojiler ve bunu işlevsellikle bütünleyen eşsiz bir tasarım anlayışı olduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Her yıl Ar-Ge’ye 14 milyar düzeyinde yatırım yapan bir şirket olarak amacımız, en ileri teknolojileri geliştirerek günlük hayatta fark yaratan çözümleri sunmak. Oldukça önem verdiğimiz Türkiye pazarında da sadece ürün satışlarımızla değil, topluma değer katan projelerimizle büyümekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillerin en yeni teknolojiler konusunda eğitilebilmeleri için Samsung Akademi kurumsal sosyal sorumluluk projemizle 3 şehirde hayata geçirdiğimiz 12 laboratuvarda, 2012 yılından bu yana 2 binden fazla öğrencinin teknik yeteneklerini geliştirmelerine destek olduk. Ayrıca son iki yılda iki önemli adım atarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk İnovasyon Merkezimizi ve sadece bölgeye değil, dünyaya örnek olabilecek seviyede ilk Deneyim Mağazamızı Türkiye’de açtık. Bu yıl da yine önemli bir adım atarak yeni Ar-Ge Merkezimizin açılışını Ankara’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Samsung’un kullanıcılarına sadece yeni ürün veya çözümler değil, yeni bir yaşam tarzı sunduğunu ifade eden Kim, “Vizyonumuz Nesnelerin İnterneti (IoT) ile her türlü cihaza uzaktan erişilen ve cihaz deneyimini kişiselleştirmeyi mümkün kılan bir inovasyon anlayışı üzerine kurulu. Televizyonlar, ev aletleri ve akıllı telefonlardan oluşan zengin ürün portföyümüz ve 5G bağlantı alanındaki öncülüğümüz sayesinde Samsung, SmartThings üzerinden açık bir Nesnelerin İnterneti ekosistemini yaratabilecek tek şirket konumunda” açıklamasında bulundu.

Bixby ve SmartThings ile Çoklu Ürün Deneyimi Sunuyor

Samsung’un gelecek stratejisinin ayrılmaz parçasının cihazları, çevrimiçi ve akıllı hale getirmek olduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy, “Samsung, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği Bixby ve Nesnelerin İnterneti ekosistemini yaratma vizyonunda önemli bir yerde konumlandırdığı SmartThings uygulamalarıyla çoklu ürün deneyimini bir arada sunmaya başladı. Bixby ve SmartThings uygulamalarını bir arada destekleyen yeni Samsung QLED TV modelleri ve yeni Family Hub buzdolapları sesli kontrole kavuşurken, aynı zamanda telefon veya TV üzerinden basit bir uygulamayla uzaktan kontrol edilebilir bir hale geliyor. Böylece birlikte çalışan ve yapay zekâ ile donatılan cihazlar ve hizmetlerle ev içi aktiviteler daha kolay hale geliyor” dedi.

Gürsoy, bu kaç aya kadar Samsung Connect, Smart Home, Smart View ve benzeri IoT uygulamalarını SmartThings uygulamasında birleştirerek çoklu ürün deneyimini daha fazla zenginleşeceğini açıkladı.

Son 5 Yılda En Çok Büyüyen Marka

Samsung’un beyaz eşya alanında Türkiye’de son 5 yılda en çok büyüyen marka olduğuna dikkat çeken Gürsoy, bunun en önemli nedeninin her yıl AddWash çamaşır yıkama, Wind-Free rüzgarsız serinlik gibi fark yaratan yenilikçi ürünleri pazara sunmaları olduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yeni nesil, beraber büyüdüğü ve güvendiği Samsung markasını tercih ediyor artık. Bugün Samsung dünyada akıllı telefon ve TV pazarlarında olduğu gibi buzdolabı alanında da lider. Ayrıca çamaşır makinesi pazarında dünyada ikinci sırada. Son beş yılda beyaz eşya alanının en hızlı büyüyen markası olarak bu başarımızı Türkiye’ye taşıyoruz. Teknolojiye tasarım kattığımız yenilikçi ürünlerimiz sayesinde premium çamaşır makinesi segmentinde*, 500 litre üzeri No Frost ve 4 kapı buzdolapları gibi premium segmentlerde şimdiden pazar lideri olduk.”

QLED TV Serisiyle Yeni Dönem

Dünyada 12 yıldır TV pazarının lideri konumunda olan ve Türkiye’de de güçlü konumunu perçinleyen Samsung'un, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Quantum Dot teknolojisine dayalı yeni QLED TV serisi ile yeni bir dönem başlattığını kaydeden Gürsoy, QLED'in, en iyi görüntü kalitesini en iyi şık tasarımda sunan bir TV olmasının da ötesinde farklı bir içerik deneyimi sunduğunu söyledi. Gürsoy, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sahip olduğu Smart TV özelliğiyle birden çok içerik kaynağından ve cihazından tek bir entegre içerik ve hizmet platformuna geçişi temsil ediyor. Bu sayede kesintisiz bir içerik kaynağı sunarken, cep telefonunuz ile konuşabilmesi sayesinde eğlencenin tek bir cihazla sınırlı kalmamasını sağlıyor. Yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. Akıllı yaşam vizyonumuzu desteklemek üzere 2014 yılında satın aldığımız SmartThings uygulaması sayesinde TV sadece oturma odanızın değil, evinizin kontrol merkezi haline geliyor. Böylece buzdolabınızda ne olduğunu görebiliyor, ışıklarınızı kontrol edebiliyor ve termostatınızı ayarlayabiliyorsunuz. Samsung yarının teknolojisini bugün sunuyor.”

Mağaza Sayısını Artırmayı Sürdürecek

Gürsoy, Samsung’un Türkiye’de yakaladığı yükselişte son iki senede Türkiye’deki mağaza sayısını önemli ölçüde artırarak 450’e ulaştırmasının da etkili olduğunu belirterek, “Bu yıl ayrıca yeni mağaza açmakla sınırlı kalmayıp, kullanıcılara farklı ürün deneyimlerini aynı anda yeni konsept mağazalarımızda sunmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yeni yatırımlarımızı yakın zamanda paylaşacağız. Geçtiğimiz yıl Emaar Square’de açtığımız Deneyim Mağazamızda olduğu gibi Türk tüketicisini yeni mağaza konseptleri ve çoklu ürün deneyimleriyle tanıştırmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.