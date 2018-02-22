Çiftçilere 15 Bin Liraya Varan Destek! 23 Şubatta Ödenecek

Türkiye’nin çoğu bölgesinde çiftçilere hükümet mazot desteği sağlıyor. Çiftçiler, üretim yaptıkları sürece mazot desteğinden faydalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu desteğe yönelik yapmış olduğu açıklamalarla çiftçilere müjdeyi verdi ve 23 Şubat 2018 tarihi itibarıyla mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi. Bu sayede çiftçinin senelik 30 bin liraya ulaşan mazot maliyeti 15 bin liraya kadar düşecek.

Çiftçilerin üretim maliyetinin düşürülmesi için ilk defa 2003 senesinde başlayan mazot desteği, 23 Şubat 2018 tarihi itibarıyla farklı bir boyut kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çiftçilerle görüştükten sonra mazot maliyetlerinin yarısının artık devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. “Milli Tarım Projesi”ne göre Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bu sene ilk kez yüzde 50 oranında mazot desteği sağlanacak. Bütün ödemeler çiftçilerin banka hesabına 23 Şubat Cuma günü yatacak.

Mazot desteğinin yarı yarıya düşmesi sayesinde tarım arazisinde ürün ekimi ve hasadında tüm işlemlerini mazotla yapan çiftçinin 30 bin liraya ulaşan mazot maliyeti 15 bin liraya kadar düşecek. Destekten faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)ye kaydolmak mecburi. Sisteme kayıt yapıldıysa ilgili Tarım İl- İlçe Müdürlüğüne iletilecek mazot desteği dilekçesi onaylandıktan sonra çiftçiler mazot desteğini banka hesabına bağlıyor. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Dönüm Başına 5 Lira Destek Sağlanacak

Mazot maliyetlerinin yüzde 50’lik kısmının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda Eskişehir Tepebaşı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kuraklık sebebiyle bu sene çok sorun yaşandığını belirterek, bu desteğin çiftçilere can suyu olacağını dile getirdi. Mazot kullanımının sulama, tarlanın sürme ve ekim aşaması gibi çoğu alanda kullanıldığına işaret edem Buluşan, mazot desteğinin en düşük nadas tarafında olmak üzere dönüm başına 5 lira olacağını bildirdi.