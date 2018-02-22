Genç İşçi Çalıştıran İşverenler Dikkat! Kayıt Dışılık Sona Erecek
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Genç İşçi Çalıştıran İşverenler Dikkat! Kayıt Dışılık Sona Erecek


Genç İşçi Çalıştıran İşverenler Dikkat! Kayıt Dışılık Sona Erecek
Genç İşçi Çalıştıran İşverenler Dikkat! Kayıt Dışılık Sona Erecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 22-02-2018 Saat: 15:11
Anasayfa Eko Gündem Genç İşçi Çalıştıran İşverenler Dikkat! Kayıt Dışılık Sona Erecek

Torba Yasa’nın onaylanmasıyla 18-25 yaş grubundaki gençlerin işe alımında, işverenler sigortaları gençleri işe aldığı gün yapabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan torba tasarının 60’ıncı maddesinin gereğince, 18 ile 25 yaş grubundaki gençleri çalıştıracak işverenler, işçilerin sigortasını bir gün öncesinden yaptırmak yerine işe aldıkları gün yapabilecek. Bildirimin bir gün önceden yapılması yönündeki mecburiyet, işverenlerin kayıt dışı işçi çalıştırmaları ve denetimden kaçmalarını engelleme hususunda önemli bir yere sahip.

Devlet, 18 ile 25 yaş grubu arasındaki gençlerin sigortasız, kayıt dışı çalıştırılmasına engel olacak yeni bir düzenleme yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba tasarının 60'ıncı maddesi kapsamında, 18 ile 25 yaş arasındaki gençleri çalıştıracak işverenler, bu işçilerin sigortasını bir gün önce yapmak yerine gençleri işe aldığı gün yapabilecek. Bu düzenleme sayesinde, işverenlerin işe aldığı genç işsizleri sigortasız ve uygun fiyatlı işgücü olarak çalıştırıp prim maliyetten kaçmasının önüne geçileceği dile getirildi.

15- 19 Yaş Arası Sigortasızlar Yüzde 43'lük Kesimi Oluşturuyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in dün açıkladığı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017” raporu, işçilerin yüzde 18'lik bölümünün çalıştığı işyerinde sigortasının olmadığını gözler önüne serdi. Rapora göre, sigortasız işçiler cinsiyet, eğitim ve kayıt dışılığa göre farklılık gösteriyor. Sigortasız çalışan kadınların oranı yüzde 21'e ulaşırken, 15- 19 yaş arasında sigortasız gençler yüzde 43, 20- 24 yaş arasında yüzde 34 olarak tespit edildi. Raporda, genç işçilerin kayıt dışı çalıştırılmasının çok fazla olması dikkat çekti. İşçilerin başlıca sorunları olarak ise düşük ücret, sigortasızlık ve uzun çalışma saatleri gösterildi.

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