Rüzgar Enerjisinde Dünyadaki En Büyük Off-Shore Projesi Olacak!

1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na katılımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada yapmış olduğu açıklamalarda, 2017 senesinin Türkiye için yenilenebilir enerjide tüm dikkatleri üstüne çeken bir sene olduğuna işaret etti. Güneş ve rüzgar enerjisinde 1000'er megavatlık YEKA ihaleleri için çalışmalara başlandığını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, ilk aşamada rüzgar enerjisinde dünyadaki en büyük off-shore (Deniz Üstü) projesinin hazırlanacağını ifade etti.

Özellikle yeni yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle rekabetçi fiyatların oluşacağını, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağını ve bunların yanı sıra yerli- milli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin yürütüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak, 2018 senesinde YEKA ihalelerinin dünyada başka sektörlerde de ses getirecek şekilde yapılmasını istediğini belirterek, bu YEKA ihalelerinin dünyaya öncü olacak projelerden oluşmasını planladığına dikkat çekti.

Yaz Bitmeden 2 İhale Gerçekleştirilecek

Bu sene içinde düzenlenecek yeni YEKA ihaleleri için bakanlık olarak çalışmalara başladıklarını açıklayan Albayrak, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanında 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. İlk önce rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük off-shore projesinin hazırlandığını vurgulayan Bakan Albayrak, bu projenin sektörde ses getireceğini öngördüğünü aktardı. Güneş enerjisi YEKA ihalelerine pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşündüklerini bildiren Albayrak, yazın sıcak geçeceğini belirterek, bu yaz sona ermeden iki ihaleyi de yapmayı planladıklarını ifade etti.