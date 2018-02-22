Güney Afrika Türk Yatırımcıları Çağırıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ticaret ve yatırım fırsatlarının araştırıldığı “Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Günü” seminerinde “İkili ticaret hacmi 2,2 milyar dolar olan Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında STA imzalanması halinde ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlü bir ivme yakalayacak. Güney Afrika, yapı ve inşaat malzemeleri, tekstil, makine, cam, otomotiv ve yan sanayide önemli potansiyel barındırıyor” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ise “Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisi istikrarlıdır ve Türk yatırımcılara açıktır. İki ülke arasında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerine yönelik ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırdığı ülke günleri kapsamında bu kez başta Sahra altı Afrika olmak üzere tüm kıtayı etkisi altına alan örnek ülke konumundaki Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ele aldı. “Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Günü ve Türkiye için Fırsatlar” seminerinde, ülkenin ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültürü ile Türk firmalarının bu ülkedeki deneyimleri aktarıldı. Seminerin açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane gerçekleştirdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2017 yılında ikili ticaret hacminin 2,2 milyar dolar olduğu Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında henüz bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmadığına dikkat çekti. İki ülke arasında STA’nın yapılması için Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği girişimin umut verici olduğunu niteleyen Bahçıvan “Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye'nin Sahranın Güneyindeki Afrika'daki en önemli ticaret ortağı. Bölgenin en büyük ekonomisine sahip Güney Afrika ile ticaretimiz Sahranın Güneyindeki diğer ülkelerle toplam ticaretimizin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. İki ülke ticaret hacmimizi artırma doğrultusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bunun yanı sıra Güney Afrikalı yöneticilerin de ülkemizden yatırımcıları samimiyetle ülkelerine davet ettiğini görüyoruz. Bu daveti büyük bir fırsat olarak görmemiz gerekli. İki ülke arasında STA imzalanması halinde ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlü bir ivme yakalayacak” dedi.

İnşaat, Tekstil, Makine ve Cam Eşyada Potansiyel Var

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Türkiye’den 100’ü aşkın şirketin faaliyet göstermesinin, pazarda yer almayan firmalar için cesaret verici olduğunun altını çizen Bahçıvan “Güney Afrika ihracat için önemli fırsatlar sunuyor. Potansiyel taşıdığı düşünülen sektörlerin bazıları; yapı ve inşaat malzemeleri, tekstil, makineler, cam ve camdan eşyalardır. Otomotiv ve yan sanayi sektöründe de fırsatlar olduğu ifade ediliyor. Kauçuktan dış lastikler sektöründe canlı bir iç talep söz konusu. Altyapı ve müteahhitlik alanında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yıllık iki milyar dolar civarında bir iş hacmi var. Liman ve havaalanı inşası ve genişletilmesi gibi projelerde ve Angola boru hattı gibi projelerde firmalarımız önemli rol oynayabilir. Ayrıca, Güney Afrikalı firmalarla iş birliği yapılarak, Sahra’nın Güneyindeki diğer ülkelerdeki altyapı projelerinde de yer almak mümkün” diye konuştu. Bahçıvan, Güney Afrika pazarına ilişkin olarak şu bilgileri de paylaştı:

“Güney Afrika Cumhuriyeti tek başına Afrika kıtasının toplam sınai üretiminin yüzde 40’ını, kıtanın toplam GSYH’sinin yüzde 20’sini, toplam elektrik üretiminin yüzde 50’sini ve maden üretiminin ise yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Kıtanın en iyi ulaşım altyapısına sahip. Büyük çaplı limanları, etkin kara ulaşım ağı, dünyanın birçok bölgesiyle havayolu bağlantıları mevcut. Ülkede faaliyet gösteren Türkiye’den 100’ü aşkın şirketin yatırımların toplam değeri 600 milyon doların üzerinde. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak madencilik ve tekstil sektörlerinde. Başta Cape Town ve Johannesburg kentlerinde olmak üzere, vatandaşlarımıza ait tekstil, halı, gıda ağırlıklı ithalat, toptan ve perakende satış yapan firmalar bulunuyor. Son dönemde beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve demir çelik sektörlerinde gerçekleştirilen önemli yatırımlar, ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik yüksek ilgisini ortaya koyuyor.”

Malefane: “İki Ülke Arasında 5 Milyar Dolar Ticaret Mümkün”

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane de “Tüm Afrika kıtası, sağlık sektöründen yaşam kalitesinin yükseltilmesine kadar kalkınmamıza yardım eden Türkiye’yi takdir etmektedir. 2018 yılını Mandela yılı ilan ettik. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi de bu yılki vizyonun bir parçası. Bu kapsamda önümüzdeki nisan ayında İstanbul’da faaliyetlerimiz olacak. Ülke ekonomimiz istikrarlıdır ve Türk yatırımcılara açıktır. İki ülke arasında 5 milyar dolarlık bir ticaret yakın zamanda gerçekleşecek diye temenni ediyoruz” diye konuştu