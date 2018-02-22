Juubel Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Dikkat Çekti

Spor kulüplerine ücretsiz mobil uygulama sunan ve kulüpler için fark yaratacak birçok yeni teknoloji ve sistem geliştiren Juubel, katıldığı Dünya Melek Yatırım Forumu‘nda (WBAF 2018) büyük ilgi gördü. 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcıyı İstanbul'da bir araya getiren WBAF 2018‘de ilk 50 Startup arasına seçilen Juubel, fuar sırasında ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından da ilgiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen ve "erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u" olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu’na (WBAF 2018) katılan Juubel, yatırımcılar ve panelistlerin yanı sıra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından da ilgiyle karşılandı. Juubel standını ziyaret eden ve şirket hakkında bilgi alan Şimşek, Juubel’in kulüplere ücretsiz teknoloji çözümü ile katkıda bulunuyor olmasını ve kulüplere gelir arttırıcı çözümler sunmasını çok beğendiğini ifade etti.

Juubel'in WBAF 2018’e katılan yatırımcılar ve panelistler tarafından en çok ilgi çeken konusu ise şirketin iş planında üst sıralarda bulunan Blockchain teknolojisi kullanacak olması ve İsviçre’deki operasyonlarında ICO (Initial Coin Offering) planlaması aşamasında bulunması oldu.

Juubel ile Hem Kulüpler Hem Taraftarlar Hem de Sponsorlar Kazanıyor

Merkezi İsviçre’de bulunan ve Türkiye’de faaliyetlerine 2017 yılında başlayan spor teknolojileri firması Juubel, kulüplerin en büyük ihtiyaçları olan yeni gelir modelleri yaratmak, daha çok taraftar edinmek ve taraftar, sponsor, sporcu, yönetim arasındaki bağları güçlendirmek konularında hizmet sağlıyor. Yeni teknolojileri kulüplere maliyet yansıtmadan sağlayan Juubel, bu özelliğiyle “sporun teknoloji sponsoru” olarak görev alıyor ve dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.

Kulüpler Juubel sayesinde ücretsiz bir mobil uygulamaya sahip olmanın dışında, uygulama içerisinde yer alan çeşitli avantajları taraftarına sunarak mevcut taraftarlar ile bağını kuvvetlendiriyor, yeni taraftarlar kazanıyor ve anlık gol bildirimi ve duyurular sayesinde taraftar ile direkt iletişim kurabiliyor. Sponsorlar,KOBİ’ler ve esnaflar ise mobil uygulama sayesinde taraftar ve kulüp ile bağlarını kuvvetlendiriyor ve en önemlisi spora direkt katkıda buluyor.