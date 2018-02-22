Sene Sonunda E-Ticaret Hacmi 50 Milyar Liraya Ulaşacak

200 bin kişiye istihdam sağlayan E-Ticaret sektörünün 2018 senesine yönelik beklentilerine dair yapmış olduğu değerlendirmelerde Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2016 senesinde Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 30.8 milyar lira olarak açıklanan E-Ticaret hacminin 2017’de 40 milyar liraya çıkacağını öngördüğünü dile getirdi. Ekmekçi, 2018 sene sonunda E-Ticaret hacminin 50 milyar liraya ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Emre Ekmekçi, Türkiye'de online alışveriş platformlarında büyüme hızının günden güne arttığına işaret ederek, 2017’de Black Friday, 11 Kasım Bekarlar Günü ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi dünyanın büyük indirim günleri olarak kutlanan özel günlerin Türkiye’de de yankı uyandırdığını dile getirdi. Ekmekçi, tüketicilerin artık alışveriş ihtiyaçları için özel günlerde E-Ticaret sitelerindeki indirimlerden faydalandığını anlattı.

Sektör Bu Sene Yüzde 30- 35 Büyüyecek

Bu durumun ise Türkiye’de güçlü bir online alışveriş kültürünün oluşmaya başladığını gösterdiğini ifade eden Ekmekçi, tüketicilerin yılbaşı alışverişleri içinde genellikle online platformları kullandığını belirtti. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bu özel gün indirimleri, sınırsız hediye seçenekleri ve anında teslimat gibi fırsatların E-Ticareti canlandırdığına işaret eden Ekmekçi, bu imkanların tüketicinin gün içinde mağaza mağaza gezmek yerine bulunduğu yerden bir bilgisayar, tablet veya telefon aracılığıyla satın almasını sağladığını vurguladı. Ekmekçi, E-Ticaret büyüme hızının artacağını ve tüketicinin online alışverişe olan güveninin zamanla daha da artacağını düşündüğünü dile getirdi.

Geçen sene elde edilen sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ekmekçi, sektör paydaşları için 2017 senesinin çok verimli geçtiğini belirterek, bu sene yüzde 30 ila yüzde 35 oranında büyüme öngördüğünü aktardı.