Sevgililer Gününde En Çok Cep Telefonu Alındı

Özel günlerde de tüketicilerin buluşma noktası olan MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı satışlara ilişkin verileri açıkladı. En fazla satan ürün cep telefonu olurken, en fazla satış İstanbul’da yapıldı

Avrupa’nın en hızlı büyüyen elektronik perakende markası MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüketicilerin tercihlerini ortaya koyan verileri paylaştı. Bu özel günde en fazla satılan ürün cep telefonu olurken, bu ürün grubunu kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri izledi. Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla mutfak eşyaları ve akıllı telefon sarj üniteleri yer aldı.

En fazla satış İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılırken, bu illeri Adana ve Mersin izledi. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla alışveriş yaptığı bu özel günde MediaMarkt, tüm yaş grubunda tüketicilerin buluşma noktası oldu.

İki senedir üst üste Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Elektronik Perakendecisi olarak mağazalarda yılda 50 milyon, internet sitesinde 80 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam edecek