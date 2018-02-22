Sektörel Güven Endeks Verileri Bildirildi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına dair Sektörel Güven Endeks verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 102 iken, Şubat ayında yüzde 1.3 oranında gerileyerek 100.7 seviyesine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu gerileme, son üç aylık süreçte iş durumunun iyileşmesini ve hizmetlere olan talebin artmasını inceleyen girişim yöneticisi sayısının azalması nedeniyle yaşandı. Üç ay içinde hizmetlere olan talebin artacağını öngören girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi. Hizmet sektöründe Şubat ayında bir önceki aya kıyasla iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırayla yüzde 2.5 ve 4.5 oranında gerilerken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 2.8 oranında yükseldi.

Sektörel Güven Endekslerinin Hepsi Geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, Ocak ayında 106.2 seviyesindeyken bu ay yüzde 1.5 oranında gerileyerek 104.7 seviyesine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu gerileme, üç aylık süreçte iş hacmi ve satışların artacağını öngören girişim yöneticisi sayısının azalması nedeniyle yaşandı. Son üç ay içinde iş hacmi- satışların arttığını ve hali hazırda mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu öngören girişim yöneticisi sayısı artış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe, bir önceki aya kıyasla iş hacmi- satışlar beklentisi endeksi yüzde 7.6 oranında gerilerken, iş hacmi- satışlar ve hali hazırda mal stok seviyesi endeksleri sırayla yüzde 0.7 ve yüzde 3.3 oranında yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ocak ayında 87 seviyesindeyken, Şubat ayında 3.7 oranında gerileyerek 83.8 seviyesine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu gerileme, alınan kayıtlı siparişlerin hali hazırdaki seviyesinin mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalması nedeniyle yaşandı. Gelecek üç aylık süreçte toplam çalışan sayısında artış öngören girişim yöneticisi sayısı arttı.