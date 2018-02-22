Anahtarlar Tarihe Karışıyor

Akıllı televizyonlar ve akıllı buzdolapları gibi teknolojik ürünler akıllı ev konseptiyle birlikte gittikçe artarken, kapı açma çözümleri de bu trende dahil oldu. Artık evinizin kapısını fiziksel anahtarlar yerine akıllı telefonunuzla, parmak izinizle, uzaktan kumandayla ve belirlediğiniz bir PIN koduyla açmanız ya da kilitlemeniz mümkün. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri Mul-T-Lock®’un mevcut kapılara kolaylıkla entegre edilebilen ENTR® ürünü, fiziksel anahtarları zamanla hayatımızdan çıkararak emekli edecek bir teknolojiye sahip.

Hayatımızdaki birçok ürün giderek dijitalleşiyor ve akıllanıyor. Bu teknolojik gelişimi hemen hemen her alanda görmek mümkün. Kapı kilitleri için geliştirilen dijital ürünler de, hem anahtar taşıma derdine son vererek hayatı kolaylaştırıyor hem de daha yüksek bir güvenlik sunarak aklınızın evde kalmasının önüne geçiyor. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri Mul-T-Lock®’un ENTR® ürünü de, fiziksel anahtarları hayatınızdan çıkararak akıllı telefon ve parmak iziyle kapınızı açmanıza imkan veriyor. Alışkanlıkları değiştirecek bu teknoloji ile yakın zamanda anahtarlarınız emekli olabilir!

Anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran ENTR® akıllı kilitleme çözümü, kapı kilidinin akıllı telefondan ve tablet bilgisayardan kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Parmak izi, PIN kodu veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen ENTR®, aynı zamanda otomasyon sistemleri ile entegre olarak; konfor, güvenlik ve çok sayıda seçenek sunuyor. ENTR® ürününün özellikle yeni nesil kilit ve kapı çözümlerinde pazara sundukları günden bu zamana dek oldukça büyük ilgi gördüğünü belirten Mul-T-Lock® Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Özellikle mimarlarımız için tasarladığımız ENTR® Black Edition ürünümüz ile pazara yeni bir heyecan getireceğimizi düşünüyoruz.” diyor.

Akıllı Telefonunuzu Anahtar Olarak Kullanabilirsiniz

Google Play ve App Store’den indirilebilen uygulama ile, akıllı telefonunuzdan veya Bluetooth özellikli cihazlarınızdan sanal anahtarlar oluşturup çoğaltabileceğiniz ve kullanabileceğiniz akıllı kilitleme çözümü ENTR®’de, kriptolu Bluetooth teknolojisi kullanıldığı için herhangi bir ağa bağlanma ihtiyacı da duymazsınız. Telefonunuzdan kapının kilitli olup olmadığını ve cihazınızın şarj seviyesini görebilir, oluşturduğunuz sanal anahtarları yöneterek evinizden uzaktayken bile istediğiniz kişilere zamanlanmış giriş yetkisi programlayabilirsiniz.

“ENTR® kapı çözümünün en önemli özelliği hayatımızı kolaylaştırması ve bunu yaparken de güvenlikten hiçbir ödün vermemesi.” diyen Mul-T-Lock® Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Hepimizin anahtarını iş yerinde unuttuğu veya kaybettiği olmuştur. Hayatın olmazsa olmazları arasına giren cep telefonlarımızı yeni nesil kapı çözümlerimizde kullanabiliyoruz. Kısacası artık anahtar taşımamıza gerek yok! Bunun yanında bazen evinize gelen misafirlerin kapıda kaldığı durumlar da yaşanabiliyor. ENTR® sayesinde göndereceğiniz tek kullanımlık şifreler ile misafirleriniz de artık kapıda kalmayacak.” ifadelerinde bulunuyor.

Ezber Bozan 4 Farklı Giriş Yöntemi

ENTR® ile dijitalleşen kilit sistemleri, fiziksel anahtarlar dışında bir çok yöntemle kapınızı kilitleyip açabilmenizi sağlıyor. Hayatınızı kolaylaştıracak bu 4 farklı yöntem şöyle:

Akıllı Telefon Uygulaması: ENTR® uygulaması ile kapı kilidinizi akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya diğer Bluetooth cihazlarınızdan kilitleyip açabilir, uzaktan kontrol ve yönetim sağlayabilirsiniz.

Parmak İzli Duvar Ünitesi: Parmak izli giriş ünitesi size, 20 adet kullanıcı için parmak izi ve PIN kodu tanımlamanıza olanak sağlayarak kontrol ve fonksiyonellik sağlar. Kullanıcıların giriş yetkileri ve zaman sınırlamaları kolaylıkla yönetilebilir.

PIN Kodlu Duvar Ünitesi: 20 adet kişisel koda kadar tanımlama yapılabilir. PIN kodlu giriş ünitesine yeni bir kod tanımlayarak kapınızı güvenle açmak için bu kodu kullanabilirsiniz. Kurmak ve programlamak çok kolay.

Uzaktan Kumanda: Diğer giriş ünitelerine ihtiyaç duymadan direkt olarak eklenebilen uzaktan kumandalar hem içeriden hem de dışarıdan kapınızı uzak mesafelerden açmanızı sağlar. 20 adede kadar tanımlanabilen uzaktan kumandalar kolaylıkla sisteme eklenebilir ve sistemden çıkartılabilir