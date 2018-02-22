Kırşehir Şeker Fabrikası'nın İlk Taliplisi Çemaş Oldu!

ÖİB tarafından Resmi Gazete'nin dün yayımlanan sayısında bazı şehirlerin şeker fabrikaları için ihaleye çıkılacağı bildirilmişti. Bu fabrikalar için son teklif verme tarihi ise 3 Nisan, 11 Nisan ve 18 Nisan olarak dile getirilmişti.

İhaleye sunulacak olan 14 fabrikanın ilkine talip çıktığı ifade edilirken, Işıklar Holding'in çoğunluk hissesine sahip olan ve Borsa İstanbul bünyesinde yüzde 16.51 seviyesi işlem gören Çemaş Döküm Sanayi'nin, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle alakadar olduğu KAP'a bildirildi.

Şirketin Genel Müdürü Yetkilendirildi

Çemaş Döküm Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama çerçevesinde, şirketin yönetim kurulu tarafından, döküm ve işleme fabrikalarının yer aldığı Kırşehir'de mukim Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile alakalı dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve işbu fabrikanın satın alınmasına ilişkin tetkikat ve faaliyet gerçekleştirme hakkında Genel Müdür olarak görev yapan Hüseyin Özel'in yetkilendirildiğini bildirdi.

Çemaş Döküm Sanayi'nin 1976 senesinde 150 bin metrekarelik arazi üstünde 21 bin metrekarelik kapalı alana sahip çimento ve madencilik sektörüne alaşımlı öğütleme elemanlarının üretiminin gerçekleştirilmesi adına devlet tarafından kurulduğu belirtiliyor. Ayrıca Çemaş Döküm Sanayi'nin 1995 senesi itibariyle Işıklar Holding bünyesine alındığı da biliniyor.

Şeker fabrikalarında örgütlü Şeker İş'in Kırşehir Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen açıklama kapsamında ise fabrikanın bölge geneline olan katkısından bahsedildi. Bu doğrultuda fabrikanın senelik bazda pancar bedeli olarak 170 milyon TL, personellere 35 milyon TL, esnaflara 10 milyon TL olmak kaydıyla toplam olarak 215 milyon TL sağladığı ifade edildi.

Fabrikanın 2016 ila 2017 senelerindeki kampanyada maliyet açısından 25 şeker fabrikası arasında birinci olduğuna değinilirken, aynı şekilde bu durumun bu sene içerisinde de devam ettiği dile getirildi. Bu sene 700 bin ton pancar işlendiği bildirilen açıklama çerçevesinde, toplam iş hacminin 1 milyon 100 bin ton olduğuna vurgu yapıldı.