Hilton İstanbul ve Conrad İstanbul Doğal Yumurta Hizmeti Sunuyor

Şehrin tam kalbinde yer alan ve İstanbul’un pek çok cazibe merkezine yürüme mesafesinde olan Conrad İstanbul Bosphorus ve konforlu odaları ve çocuklu aileler için dizayn edilen aile konseptindeki 50 ayrı bebek ve çocuk ürünü ile özellikle çocuklu aileler için konaklamaları sıra dışı bir deneyime dönüştüren Hilton İstanbul Bosphorus, hem ailelerin içini rahatlatacak hem de çocukların tavuk aşkını pekiştirecek yeni bir uygulama başlattı. Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus’ta çocuklarınızla birlikte artık gönül rahatlığıyla tavuk tüketmeniz mümkün olacak.

Günümüzde aileler tavuk tüketirken iki kere düşünür oldu. Yetiştirme koşulları, tavuk yetiştirirken kullanılan hormonlar ve antibiyotikler özellikle çocuklu ailelerin tavuk ürünlerinden uzaklaşmasına sebep olan en önemli etmenler.

Şehrin tam kalbinde yer alan ve İstanbul’un pek çok cazibe merkezine yürüme mesafesinde olan Conrad İstanbul Bosphorus ve İstanbul’un merkezinde resort havası yaşatan Hilton İstanbul Bosphorus, yeni yılla birlikte otelde servis edilen tüm tavuk ve yumurta ürünlerinde sadece serbest gezen tavukları ve yumurtalarını kullanmaya başladı. Alınan bu kararın en önemli nedeni ise özellikle çocuk misafirlerin bayılarak yedikleri tavukların gönül rahatlığıyla tüketebilmesi.

2018 itibariyle Hilton İstanbul Bosphorus’un ve Conrad İstanbul Bosphorus’un kapısından sadece iyi tarım yöntemleri ile yetiştirilmiş ve doğal yem ile besinlerle beslenen, hiçbir şekilde hormon ve antibiyotik takviyesi almayan tavuklar girebiliyor.

Hilton İstanbul Bosphorus’un ve Conrad İstanbul Bosphorus’un hormonsuz ve ilaç takviyesiz serbest gezen tavuklardan elde edilen birbirinden leziz sunumları tavuk severleri bekliyor