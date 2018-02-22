DEİK İş Konseyine Yeni Ülkeler Eklendi

Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi misyonu ile faaliyetlerini gerçekleştiren DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri, “Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan” teması ile Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nu İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Türkiye ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu’nun buluştuğu Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nun ilk gününün açılış oturumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Nail Olpak, ECOWAS Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traore, Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu (FEWACCI) Başkanı Germain Essohouna Meba, ECOWAS üyesi ülkelerin Bakanları ile binden fazla Türk ve Afrikalı iş insanının katılımı ile 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK organizasyonu ile İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açılış konuşmasında, Türkiye’nin ECOWAS ülkeleri ile ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını belirterek, "Afrika ile dış ticaret hacmimiz, THY’nin uçuşlarına paralel olarak artı. Afrika'nın tamamıyla Türkiye'nin dış ticaret hacminin 25 milyar ABD Dolar seviyelerine geldi” dedi. Türkiye'nin 15 yıldır süren çabalarının Afrika kıtası ile ticarette çok önemli gelişmeler yarattığını vurgulayan Zeybekci, “Dengeli şekilde karşılıklı menfaatleri en üst seviyeye çıkarmak ve Serbest Ticaret Anlaşmasının gerçekleştirilmesi asıl amacımız” dedi. Zeybekci, ECOWAS üyesi 15 ülke arasında ticaretin serbestçe yapılabileceği bir iklim yaratıldığını belirterek sözlerini sürdürdü: “10 yılda 200 milyon ABD Dolarlık bir dış ticaret hacminden, bugün yaklaşık 2 milyar ABD Dolarının üzerine çıkarak, 10 kat artış yakaladık. Kısa vadede hedefimiz dış ticaret hacmimizi, 5 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmak, orta vadede ise, 10 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmak” dedi.

Karşılıklı, denge ve ‘kazan-kazan’ prensibi çerçevesinde ekonomik ve ticari iş birliğinin artmasını istediklerini belirten Zeybekci, Türkiye ve ECOWAS arasında, ECOWAS'ın da hassasiyetlerini özellikle dikkate alan bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak istediklerini belirtti. Türkiye'nin Afrika'daki projelerini ECOWAS ile birlikte gerçekleştireceklerini vurgulayan Zeybekci, 2016 yılında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İş Forumu'nun bu sene ikinci ayağının yine Türkiye’de gerçekleştirileceğini belirterek, Afrika ve Türkiye'nin ticari anlamda birbirini tamamlayıcı özellikleri olduğunu söyledi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bugün, ülkelerimizin ortak amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda ‘birlikte’ olabilmek için, dostlarımızla bir araya geldik. ECOWAS ülkelerinden dostlarımızla, Türk İş dünyası temsilcilerini bir araya getiriyoruz” dedi. “Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan” teması ile yola çıkıldığını hatırlatan Olpak, “Çok güzel bir amaç; birlikte düşüneceğiz ve iş birliği içinde olacağız. Ortak hareket edeceğiz ve ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Sonunda, birlikte kazanacağız” dedi. Türkiye’nin, bölgesinde ve Afrika’da, her zaman güvenliğin, barışın ve refahın simgesi olduğunu vurgulayan Olpak, DEİK ile ECOWAS arasında 2016 yılında İşbirliği Anlaşması’nın imzalandığını ve 2 yılını doldurmak üzere olduğunu hatırlattı. Olpak sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk iş dünyası temsilcileri olarak, ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin finansman imkanlarının masaya yatırılması, ECOWAS ile imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması, ECOWAS ülkeleri içerisinde iş ortağı olarak Türk iş insanlarımızın öncelikli tercih sebebi olması, bu Forum çerçevesinde temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu (FEWACCI) Başkanı Germain Essohouna Meba, ECOWAS ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek istediklerini belirterek, “ECOWAS ülkeleri arasındaki ticaret 2016 yılında 12 milyar ABD Dolarına ulaştı. Amacımız, bölgemizde kamu ile özel sektörün dayanışmasını güçlendirmek. Afrika’da Türk iş insanları için büyük potansiyel mevcut” dedi. Özel sektörün çıkarlarını korumak ve iş dünyasının gelişimi sağlamak amacıyla şirketlere önemli destekler verdiklerini vurgulayan Meba, Federasyonun özel sektör ile ortaklıklar kurarak enerji, tarım ve ulaşım gibi hedef sektörlere yönlendirdiklerini ifade etti. Meba, Türkiye ile ECOWAS arasında düzenlenen Forumda imzalanacak ticaret ve yatırım anlaşmasının ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

ECOWAS Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traore ise, Türkiye ile olan iş birliğinin bölgenin kalkınması için önemli olduğunu belirterek, “ECOWAS bölgesinde iş insanları için demiryolu, karayolu, hastane, enerji ve tarım sektörlerinde büyük yatırım fırsatları var” dedi. Traore, Türk şirketleriyle ticareti geliştirmek ve iş birliğini sağlamak için gerekli anlaşmaların imzalanmasını istediklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin potansiyelinin farkındayız. Afrika kıtasında Türk şirketlerinin gerçekleştiği projelerin kalitesi bize her şeyi gösteriyor” dedi. Traore, ECOWAS’ın Türk şirketlerine ticari, siyasi ve hukuki alanda desteklerini sunacaklarını vurguladı. ECOWAS’ın 1975 yılında halkın refahını arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kurulduğunu aktaran Traore, ECOWAS’ın Afrika kıtasının önemli bir örgütü haline geldiğini ve enerji, ulaşım ve telekomünikasyon alanında birçok altyapı projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve kazan-kazan ilişkisi misyonuyla DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Kuruluş Anlaşması ve DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Kuruluş Anlaşması’nı imzalandı. DEİK, Afrika Kıtasındaki İş Konseyi sayısını 43’e yükseltti.

İki gün sürecek Forumda, tematik oturumlar ve ECOWAS Hükümet temsilcileri ile iş dünyası temsilcilerinin birebir temaslarını içeren görüşmeler 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Görüşmeler kapsamında hem ECOWAS üyesi ülkelerin iş insanları hem de Türk iş insanları yüz yüze görüşme fırsatı ile yeni iş bağlantıları geliştirme olanağı bulacak.