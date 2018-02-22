Telegram Doymadı! İkinci Ön Satışa Hazırlanıyor

Telegram tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde, aralarında Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerininde yer aldığı 81 akredite yatırımcıya yeni sanal paranın ön satışı yapılmıştı. İlk ön satışlardan toplam olarak 850 milyon dolar gelir elde eden Telegram, kripto pazanın ilk arzından önce tekrardan akredite yatırımcılara gözünü dikti.

Şirket İkinci Ön Satış İçin Harekete Geçti

Telegram söz konusu kapsamda sadece davet gönderilen yatırımcılara ikinci bir ön satış gerçekleştirmek için harekete geçti. İkinci ön satıştan elde edilmesi öngörülen yatırımın henüz belirlenmediği bildirilirken, Telegram ilk ön satıştan alınan hasılat seviyesinde bir gelir üretme beklentisi içinde.

Telegram tarafından sunulan TON isimli kripto para henüz satışa çıkmamış olsa da, ön satışları baz alındığında halihazırdaki açık ara dünyanın en büyük ilk dijital arzının gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bahsi geçen alandaki bir önceki rekorun ise, ilk gününde 232 milyon dolar seviyesinde satış yapılan Tezos adlı sanal para birimine ait olduğu dile getiriliyor.

Telegram'ın dönüşümünün bir tek kendine ait sanal parasını sunmasıyla sınırlı kalmayacağı bildirilirken, şirketin Telegram Open Network adını vermiş olduğu yeni yapısı ile uygulamalar, dijital ürünler, fiziksel ürünler ve servisler adına Ethereum'a benzer bir ekosistem oluşturmayı planladığı dile getiriliyor.

Spekülasyon Kaynaklı

Öte yandan uzmanlar, şirketin TON'a yönelik açıklanmış olan detayların teknik bakımdan yetersiz kaldığını ifade ederken, Telegram'ın yüksek değerlemesinin, teknolojisinin değerinden daha çok spekülasyon kaynaklı olduğunu savunuyor. TON'un ise önümüzdeki mart ayı içerisinde yatırımcılara sunulması planlandığı dile getirildi.