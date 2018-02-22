Türkiye Avrupa'da Liderliği Elinden Bırakmıyor!
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Türkiye Avrupa'da Liderliği Elinden Bırakmıyor!


Türkiye Avrupa'da Liderliği Elinden Bırakmıyor!
Türkiye Avrupa'da Liderliği Elinden Bırakmıyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 22-02-2018 Saat: 17:15
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Avrupa'da Liderliği Elinden Bırakmıyor!

Bankalararası Kart Merkezi'nden elde edilen bilgiler doğrultusunda kartlı ödemelerin artışını sürdürdüğü ve banka kartı adedinde Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırayı koruduğu bildirildi.

BKM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, ocak ayının sonunda ülke genelinde 62.7 milyon seviyesinde kredi kartının ve 133.3 milyon seviyesinde banka kartının kullanıldığı belirtildi. Kredi kartı adedi baz alındığında Avrupa genelinde en çok kartın İngiltere'de olduğu, banka kartı adedi baz alındığında ise Avrupa genelinde en çok karta sahip olan ülkenin bu senede Türkiye olduğu dile getirildi.

Kartlı Ödemeler Yüzde 22 Artışta

Bankalararası Kart Merkezi'nden elde edilen veriler doğrultusunda 2017 senesinde yüzde 15 büyüme yaşayan kartlı ödemelerin, bu sene de büyümesini sürdürdüğü ifade edildi. 2017 senesinin ocak ayı verilerine bakıldığında 49.9 milyar lira düzeyinde bulunan söz konusu tutarın, 2018 senesinin ocak ayı itibariyle yüzde 22 artış yaşayarak 60.7 milyar lira seviyesine ulaştığı bildirildi. 

Genç nüfusta artış ve dijital dönüşümün etkisi ile son 5 senelik zaman diliminin en yüksek büyümesini yaşayan internetten gerçekleştirilen ödemelerde ise bahsi geçen dönem içerisinde MTV ödemelerinden de alınan destekle 10 milyar lira seviyesinin görüldüğü vurgulandı. Bankalararası Kart Merkezi'nin verileri doğrultusunda 2017 senesinde yüzde 14.5 seviyesinde bulunan bu ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içerisindeki payının, ocak ayı içinde gerçekleştirilen ödemelerde zirveye ulaştığı ifade edildi. 

Türkiye Çok Sayıda Ülkeden Önde Seyrediyor

Bankalararası Kart Merkezi'nin Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Soner Canko ise gerçekleştirdiği açıklamasında, gerek kart bakımından gerekse kart kabul noktası bakımından dünya genelinde çok sayıda ülkeden önde seyreden Türkiye'nin bu senede Avrupa'da ilk sırada konumlandığına dikkatleri çekti. 

Genç nüfus, ekonomik potansiyel ve var olan güçlü kart ödemelerinin altyapısı dikkate alındığında hanehalkı harcamaları konusunda kartlı ödemelerin daha yüksek bir pay almasının muhtemel olduğuna işaret eden Canko, gündelik hayatın her alanında bulunan kamu kurumlarında kart kabulünün daha da yaygın hale gelmesinin ve nakitsiz ödemelerin hedeflere büyük ivme kazandıracağını sözlerine ekledi. 

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