Turizm Coşacak! 2.5 Milyon Turist Beklentisi

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, Türkiye'nin 2018 senesi yaz dönemi adına göze çarpan rezervasyon artışının desteğiyle tekrardan yükselişe geçtiği, seyahat şirketlerinin bu sene ülkedeki rezervasyonların 2015 senesinde gözlemlenen düzeye yakın bir seviyede gerçekleşeceğini bildirdiği duyurusu yapıldı.

Rezervasyonlarda Yüzde 69 Artış Gözlemlendi

ABTA'nın yapmış olduğu açıklamada henüz seyahat şirketlerinin tümünden net güncel verilerin alınmadığı, fakat ABTA'nın aralık ayı verileri baz alındığında yaz dönemi adına ülkedeki rezervasyonlarda geçtiğimiz seneye oranla yüzde 69 seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

Yine açıklama kapsamında, ülkenin, zorlu geçen dönemlerden sonra 2018 senesi yaz dönemi adına dikkate alınmaya değer rezervasyon artışının desteğiyle tekrardan yükselişe geçtiğine vurgu yapılırken, tatilcilere güzel tesislerde paralarının karşılığını sunan bir tatil sağlanmasından dolayı İngiliz turistlerin Türkiye'ye dönmesinin sürpriz olmadığı dile getirildi. Ayrıca TÜRSAB'ın verileri doğrultusunda İngiltere'den ülkemize 2015 senesinde 2 milyon 512 bin 139 İngiliz turistin geldiği bildirildi.

TÜRSAB verilerine bakıldığında 2016 senesinde Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turistlerin sayısının 1 milyon 711 bin 481 olduğu belirtilirken, geçtiğimiz sene ise bu rakamın 1 milyon 658 bin 715 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

2.5 Milyondan Fazla Turist Görülebilir

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği'nin İngiliz seyahat acentalarından aldığı bilgiler doğrultusunda ise bu sene yaz sezonu adına Türkiye rezarvasyonlarında 2015 senesinde gözlemlenen seviyelerin yakalanabileceğine ilişkin beklentiler, bu sene tatilini Türkiye'de geçirmesi planlanan İngiliz turistlerin seviyesinin 2.5 milyonun üstünü görebileceğini işaret ediyor.