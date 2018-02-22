Zeytinyağı İhracatı 208 Milyon Dolara Ulaştı!
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Zeytinyağı İhracatı 208 Milyon Dolara Ulaştı!


Zeytinyağı İhracatı 208 Milyon Dolara Ulaştı!
Zeytinyağı İhracatı 208 Milyon Dolara Ulaştı! Tuğçe Gürel - Tarih: 22-02-2018 Saat: 18:10
Anasayfa İthalat&İhracat Zeytinyağı İhracatı 208 Milyon Dolara Ulaştı!

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında yüzde 185 seviyesinde artış gözlemlenirken, bu sene rekoltenin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde zeytinyağı ihracatı geçtiğimiz sene içerisinde, 2016 senesine kıyasla yüzde 185 seviyesinde artış yaşayarak 208 milyon dolar düzeyine ulaştı. Konu hakkında detaylı açıklama ise Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'den geldi. Büyükhelvacıgil açıklamasında, ülkenin yağ ihracatı konusunda dünyanın önemli ülkeleri arasında konumlandığını dile getirdi. 

2017 Senesinde 140'ı Aşkın Ülkeye Zeytinyağı İhracatı

Türkiye'den 2016 senesi içerisinde toplam olarak 105 ülke geneline zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, 2017 senesinde ise ihracat yapılan ülke sayısının 140'ı aştığını ifade etti. Büyükhelvacıgil, en çok ihracatın Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İspanya başta olmak kaydıyla Ortadoğu ülkelerine ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini işaret etti.

Söz konusu ihracatın 2016 sensinde 19 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Büyükhelvacıgil, bu rakamın 73 milyon dolara denk geldiğini söyleyerek, geçtiğimiz sene içerisinde de 53 bin ton zeytinyağı ihracatı yapıldığını ifade etti. Sektörün 2016 senesine kıyasla yüzde 185 seviyesinde bir artış yaşayarak 208 milyon dolar seviyesinde ihracat rakamını gördüğünü aktaran Büyükhelvacıgil, ülkenin zeytinyağı üretimi konusunda dünya genelinde ilk 3'ün arasına gireceğine dikkatleri çekti. 

Bu Yıl Son Zamanların En Yüksek Rekoltesi Yakalanacak

Zeytinyağının, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak bir ürün konumunda bulunduğunun altını çizen Büyükhelvacıgil, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan desteklerle birlikte rekoltede artış gözlemlendiğini, hatta bu sene son zamanların en yüksek rekoltesinin yakalanacağının beklentiler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi. 

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