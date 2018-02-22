Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını en hızlı karşılayabilecekleri kaynaklar bankalar olarak ifade ediliyor. Bunun üzerine öğrencilerin ihtiyaç duydukları nakit ihtiyaçları içinde bankalara başvurdukları biliniyor. İhtiyaçların ortaya çıkması ile birlikte çalışan öğrencilere kredi veriliyor mu? sorusu gündeme gelmeye başladı. Belirli şartları sağlayan ve çalışan öğrencilere bazı bankaların belirli miktarlarda kredi verebilecekleri belirlendi. Ancak öğrencilerin yaşı ve çalışma durumu kredi sistemi içerisinde son derece önemli olarak ifade ediliyor.

Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?

Öğrencilerinde kendi yaşamları içerisinde nakit ihtiyaçları oldukları biliniyor. Bunun üzerine bankalardan kredi çekmek için başvuruda bulunan pek çok öğrencinin çeşitli sebeplerden dolayı olumsuz yanıt aldıkları gündeme geldi. Bankalarla yapılan görüşmeler ve ardından yapılan açıklamaların ardından öğrencilerin bankalardan kredi çekmelerinin mümkün olduğu açıklandı. Ancak bankalar ödemeleri eksiksiz ve zamanında alabilmek adına bazı teminatlar istiyorlar. Öğrencilere kredi veren bankalar özellikle çalışan ya da staj yapan öğrencilere olumlu yanıt vermeyi tercih ediyorlar. Böylece ödemeleri alırken sorun yaşama ihtimallerini en az seviyeye indiriyorlar. Bankaların kredi şartları çalışma prensiplerine göre değişiklik göstereceğinden dolayı bankalar arası bir araştırma yapmak gerekebilir.

Günümüzde pek çok kişinin nakit ihtiyacı için bankalara başvurmalarının ardından bankalar kredi konusunda da şartlarını esnek hale getirdiler. Günümüzde öğrencilere, ev hanımlarına kefilsiz ve şartsız çeşitli krediler verilebiliyor. Ancak kredi alabilmek için 18 yaşından büyük olmak bankaların katı kuralları arasında yer alıyor. Lise öğrencilerinin kredi alması mümkün değilken üniversite öğrencileri kredi alabiliyor. Öğrencilerin aynı zamanda çalışıyor ya da staj yapıyor olması ise bankalar tarafından daha olumlu şekilde karşılanıyor. Kredi notu düşük olmayan ve herhangi bir ödeme sorunu çıkarmayacak nitelikte bulunan öğrencilere rahatlıkla bankalar tarafından kredi veriliyor. Öğrenci olması sebebiyle kredi miktarının yüksek tutulmasına özen gösteriliyor.