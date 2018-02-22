Yurtdışı Hisse Portföyü Azaldı
Advert Advert Advert

Yurtdışı Hisse Portföyü Azaldı


Yurtdışı Hisse Portföyü Azaldı
Yurtdışı Hisse Portföyü Azaldı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 22-02-2018 Saat: 19:59
Anasayfa Borsa&Finans Yurtdışı Hisse Portföyü Azaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetlerinde bir azalış olduğunu duyurdu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü üzerindeki verilerini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetlerinde bir azalış olduğunu duyurdu. Devlet içi borçlanma senedi olarak bilinen DİBS portföyü, 16 Şubat haftasından bu yana piyasa ve kur fiyatlarından arındırıldığında 246.9 milyon dolar azalış yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkı fiyatı arındırıldığında geçen haftaya oranla yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan hisse portföylerinde azalış yaşandı. Dönem olarak bakıldığında 139.9 milyon dolar azalışın yaşandığı görüldü.

Yurtdışı Yerleşik Kişilerin Mülkiyetinde Gerileme

Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde dikkat çeken bir diğer unsurun yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetleri oldu. DİBS stoku olarak açıklanan veri geçtiğimiz hafta 32.27 milyar dolardı. Bu hafta yüzde 3’lük bir kayıp yaşayarak, 32.24 milyar dolara gerilemiş oldu.

Yurtdışında yaşayan yerleşik kişilerin mülkiyetinde yer alan hisse senedi stoklarına bakıldığında, bu stoklarda da artış yaşandığı görüldü. 16 Şubat 2018 haftasında yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan hisse senedi stokları 51.3 milyar dolar idi. Bu hafta itibari ile hisse senedi stokları 53.56 milyar dolara yükselmiş oldu.

Böylelikle genel olarak DİBS ve hisse senedi verilerine bakıldığında yurtdışındaki yatırımcıların 387 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptığı görüldü. Hisse senetlerinde bu hafta yaşanan satış ile birlikte, ekonomistler tarafından dolar kurunun düşebileceğine dair söylemler devam ediyor. Dolar kuru düşmeye devam ederse hisse senetleri satışlarında artış yaşanacağı ve bunun piyasada bir risk ve tehlike uyandıracağı vurgulanıyor. 

TCMB DİBS hisse senedi dolar
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu?
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu? Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını en hızlı karşılayabilecekleri kaynaklar bankalar olarak ifade ediliyor. Bunun üzerine öğrencilerin ihtiyaç duydukları nakit ihtiyaçları içinde bankalara başvurdukları biliniyor.
Ticari Kredi Nedir?
Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi
MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi
Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Arttı
Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Arttı