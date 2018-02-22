Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir. Günümüzde kadın, erkek, öğrenci, çalışan demeden pek çok kişinin nakit ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyaçları için banka kredilerine başvurdukları tespit edildi. Öğrenciler kredi almak için bankalara başvuru yaptıkları zaman banka ödemeleri teminat altına almak adına bazı belgeler istiyor. Bunun üzerine öğrenciler gelir belgesi olarak burs gösterebilirler mi? sorusu merak edilir oldu.

Özel Burs Nasıl Alınır?

Öğrencilerine maddi açıdan daha rahat bir süreç geçirebilmeleri için aldıkları burslar son derece etkili görünüyor. Ancak pek çok öğrenci özel bursu nasıl alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmuyorlar. Özel burslar çeşitli eğitim kurumlar, şirketler ve hayır severler tarafından verilen ödemeler olarak isimlendiriliyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yaparak kaynaklara ulaşmak ve başvuruları yapmak yeterli olacaktır. Eğitim ve öğretim alanında maddi sıkıntı yaşamak istemeyen öğrencilerin bu konuda alacakları desteklerle daha rahat bir süreç geçirmeleri amaçlanıyor. Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilere burs desteği veren özel kurumlar ve kişiler başvuru sürecini ve şartlarını yayınlıyorlar. Bazı özel burslar sınavla yapılacak eleme sonrasında öğrencileri belirlerken bazı kurumlar ise başarı puanına göre destek vermeyi tercih ediyorlar.

Bankalar kredi verdikleri müşterilerden ödemelerini kontrol altına alabilmek için bazı teminatlar istiyorlar. Bireysel kredilerde gelir belgesi, ev araç ipoteği ve kefil gibi seçenekler sunulabilir. Kredi çekmek isteyen öğrencilerden ise bazı belgeler istenebiliyor. İstenen belge türleri bankaların çalışma prensiplerine göre çeşitlilik gösterebilir. Kredi çekmek isteyen öğrenciler bankaların istedikleri belgelere göre burs belgelerini sunabilirler. Bazı bankalar herhangi bir burs belgesi istemezken bazı belgeler isteyebilir. Bunun üzerine araştırma yapmak gerekebilir.