ECB Tutanakları Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz ay yapmış oldukları toplantının üzerine toplantı tutanaklarını yayınladı. Açıklanan toplantı tutanaklarına göre Avrupa’nın ekonomik durumu belirlendi. Para politikalarında normalleşme yolunda olması konusunda henüz çok erken olduğu yorumlanan ECB tutanaklarına göre, enflasyon ise hedef seviyeye ulaşabilecek.

Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda para politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen ECB, ABD’li yetkililer tarafından gelen uyarıları dikkate almadığını göstermişti. Uzun zamandır gerçekleşen ve dolar değerinde yaşanan kur kaybının dikkate alınması gerektiğini ve bu kur kaybı sebebi ile Merkez Bankası’nın kur hedefleme stratejisi yapması konusunda uyarılarda bulunulmuştu. ECB ise bu uyarıları dikkate almayarak para politikalarında herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Dolayısı ile açıklanan tutanaklar sonucunda, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarında herhangi bir normalleşme yaşadığı görülmedi.

Euro Değer Kazanırken Dolar Düşüyor

Aynı yetkili kişiler tarafından ECB için bir diğer uyarı da Euro konusunda olmuştu. Euro üzerinde yaşanan oynaklık ve günden güne artan kur değeri, dolar açısından olumsuz etkiler yaratıyordu. İletişim politikasında bir değişiklik yapılmasının şart olduğunu düşünen ABD’li yetkililer, geçtiğimiz ay düzenlenen toplantıda ECB’nin para politikalarında bir değişikliğe gideceğini düşünüyordu, lakin öyle olmadı.

Açıklanan toplantı tutanakları sonucunda ekonomistler tarafından yapılan yorumlar arasında Avrupa Merkez Bankası’nın ileride ani ve düzensiz bir para politikası değişikliğine gitmek zorunda kalabileceği bulunuyor. Euro üzerinde gerçekleşen oynaklıkların bir risk teşkil ettiğini savunan ekonomistler, bir sonraki para politikası amacı ile yapılacak olan toplantıda düzenlemeler getirilmesinin şart olduğunu düşünüyor. ECB üyelerinin kademeli bir şekilde değişmiş olması ile toplantılardan tam verim alınamadığı da bir diğer yorum olarak görülüyor.