Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat ayına ilişkin açıklanan verilere göre reel kesim güven endeksinde artış yaşandı. Şubat ayına ilişkin olarak açıklanan İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi’ne göre, Ocak ayına oranla 2,5 puan artış yaşayan reel kesim güven endeksi 110,8 seviyesine çıkmış oldu.

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi için hazırlanan anket sorularına bakıldığında ve yayılma endeksleri incelendiğinde önümüzdeki üç aylık dönemde sektörel bazlı azalış ve artışlar yaşanacağı tespit edildi.

Gelecek 3 ay içerisinde üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında, mevcut toplam sipariş miktarında ve toplam istihdam miktarında artış beklenirken, mevcut mal stoku miktarında, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamalarında bir azalış yaşanacağı bekleniyor.

ÜFE Beklentisinde Gerileme

TCMB tarafından açıklanan ve Şubat ayını kapsayan anket verilerine bakıldığında, ortalama birim maliyetlerde son üç ay içerisinde artış yaşadığını bildirenlerin lehine seyir eden bir güçlenme yaşadığı görüldü.

Böylelikle gelecek olan üç ay içerisindeki satış fiyatlarında yaşanacak artış beklentisi zayıflamış oldu. Bu beklenti ile birlikte ÜFE oranlarında da bir gerileme yaşandığı yorumlandı. Gelecek 12 aylık ÜFE beklentisinin yüzde 0,2 puan kaybı yaşadığı görüldü. Sonuç itibari ile gerileyen ÜFE oranının yüzde 11,3 seviyesinde olduğu gözlemlendi.

Gelecek 12 aylık dönem için anket sonuçlarına bakıldığında yatırım harcamalarına ilişkin yorumlarda pozitif beklentiler içerisine girilirken, içinde bulunulan durum hakkında ise geçen aya oranla gidişatın aynı olduğu söylendi. Yüzde 80’lik kısım bir şekilde düşünürken, kötümser bir gidişatta bulunulduğunu düşünen kişi sayısı yüzde 10 olarak yer aldı.