Bankacılık Sektörünün Mevduatı Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı. 16 Şubat ile 22 Şubat tarihleri arasındaki dönemi kapsayan verilere göre bankacılık sektörünün mevduatında artış yaşandı. Bankacılık sektörüne dair verilerde krediler dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörünün toplam mevduatı 23 milyar 250 milyon 638 bin Türk lirası artarak 1 trilyon 767 milyar 425 milyon 473 bin Türk lirasına çıkmıştı. Bu hafta ise bankacılık sektöründeki mevduat toplamında geçen haftaya oranla yüzde 1,33 oranında bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Böylelikle bankalardaki Türk Lirası cinsi mevduatlar yüzde 1,11 yükselişle 949 milyar 692 milyon 114 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlarda yüzde 0,78 artış yaşayarak 722 milyar 660 milyon 400 bin lira seviyesine yükselmiş oldu.

Taksitli Ticari Kredilerde Azalış Yaşandı

TCMB tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri incelendiğinde taksitli ticari kredilerde de bir azalış yaşandığı görüldü. Geçen haftaya oran ile mevduat bankalarında yer alan tüketici kredilerinde yüzde 0,10 azalışla 383 milyar 294 milyon 422 bin lira gerileme yaşandığı görüldü. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,01 gerileyerek 335 milyar 744 milyon 744 bin liraya gerilemiş oldu.

Açıklanan haftalık verilere göre en çok dikkat çeken azalış kredi kartlarında meydana geldi. Bu hafta itibari ile kredi kartlarında da bir azalış yaşandı. Kredi kartlarının bakiyesinde de yüzde 1,24 azalış yaşandığı tespit edilerek toplam bakiye miktarının 113 milyar 950 milyon 144 bin liraya gerilediği dikkat çeken en önemli veri olarak yansıdı.