Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün bu hafta yer alan verilerinde kredi hacminin arttığı görüldü. Geçen hafta 2 milyar 949 milyon Türk lirası olan kredi hacminin, bu hafta artarak 2 trilyon 162 milyar 819 milyon liraya çıktığı gözlemlendi.

16 Şubat ile biten haftayı kapsayan dönem içerisinde toplam kredi hacminin 2 trilyon 159 milyar 870 milyon Türk lirasından, 2 trilyon 162 milyar 819 milyon liraya yükselmesi dikkat çekti. Toplam kredi hacminde yaşanan artışın yanı sıra bir diğer dikkat çeken veri ise mali kesime verilen kredilerin toplamında yaşanan artış oldu. Mali kesime verilen krediler 60 milyar 51 milyon lira olurken, mali kesim haricindeki toplam kredi hacmi 1 trilyon 984 milyar 578 milyon liraya ulaştı.

Tüketici Kredileri Arttı

BDDK tarafından açıklanan verilere göre bu hafta itibari ile tüketici kredilerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Açıklanan verilere göre, tüketici kredileri tutarı 16 Şubat ile biten haftayı kapsayan dönemde 304 milyon lira azaldı. Böylelikle tüketici kredileri toplamı 400 milyar 758 milyon liraya gerilemiş oldu. Tüketici kredilerinin 192 milyar 503 milyon lirası konut kredisi, 7 milyar 147 milyon lirası taşıt kredisi ve 201 milyar 109 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştuğu bilgisi de verildi.

Kredi kartlarına ilişkin açıklanan verilere bakıldığında bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında gerileme yaşandığı görüldü. Kredi kartı alacakları yüzde 1,2 azalış yaşayarak, 89 milyar 590 milyon liraya gerilemiş oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının dağılımı ise 42 milyar 148 milyon lirası taksitli, 47 milyar 442 milyon lirası taksitsiz olarak yer alıyor.