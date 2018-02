Piyasa Uzmanları S&P Değerlendirmesinde Değişiklik Öngörmüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 27 Ocak 2017 tarihinde yaptığı Türkiye değerlendirmesinde, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırımlara uygunluk seviyesinin iki aşama altı olan "BB" seviyesinde teyit etmişti ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürmüştü. Bu değerlendirmeden sonra 5 Mayıs ve 4 Kasım 2017 tarihlerindeki değerlendirmelerde değişiklik yapılmamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, yapacağı son değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin istikrarlı mali hareketiyle darbe girişimine pozitif tepki gösterdiğini, enflasyonist baskılarının azalması halinde Türkiye'nin not görünümünün tekrar revize edilebileceğini belirtmişti.

Not Görünümünde Düzeltme Yapılması Gerekiyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, kredi notunda hızlı değişen belirtiler olmadığını ifade ederek, not arttırım ve azaltma kararı alınması için belirli bir zaman gerektiğini dile getirdi. Bu sebeple S&P'un ülke notunu hali hazırda bulunan seviyesinde koruyacağını öngören Yılmaz, buna karşın konjonktürde ülkenin makro ekonomik öngörülebilirliğinin artması ve borç geri ödeme kapasitesinin yükselmesiyle, görünümün negatiften durağana çıkarılacağını düşündüğünü aktardı.

S&P'nin son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle, Türkiye’nin not ve kredi görünümünde bir değişiklik yapılmayacağını düşünen Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, 2017 senesinin ilk aylarında ülkenin kredi not görünümünü durağandan negatife çeken S&P'un, ülkenin güçlü büyümesi ve performansı için Türkiye'nin not görünümünü durağana çıkarması gerektiğini vurguladı. Enflasyonun 15 senenin en yüksek seviyesine yaklaşmasına ve TL'nin reel değerinin ise 2002 senesinden bu yana en düşük seviyeye inmiş olmasına karşın risk primleri olarak kullanılan 5 sene vadeli kredi temerrüt takası spreadi (CDS)’lerin 290'lardan son durum itibarıyla 165'e kadar gerileyerek ciddi bir iyileşme kaydettiğini vurgulayan Sözer, bu unsurlar göz önüne alındığında S&P'un not görünümünde, piyasadaki risk fiyatlamasında gözlenen iyileşmenin de teyit ettiği bir düzeltme yapması gerektiğine dikkat çekti.