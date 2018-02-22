MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi
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MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi


MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi
MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi Dilara Bozdoğan - Tarih: 22-02-2018 Saat: 22:30
Anasayfa Bankalar MB’nın Brüt Döviz Rezervleri Geriledi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 90.9 milyar dolardan 90.4 milyar dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 260 milyon dolar artarak 116 milyar 53 milyon dolara ulaştı. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistik verileri açıklandı. 16 Şubat ile biten işlem haftasında, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 562 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 352 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat ile biten işlem haftasında 90 milyar 914 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı süreçte altın rezervleri 822 milyon dolar artarak 24 milyar 879 milyon dolardan 25 milyar 701 milyon dolara çıktı. Bu sayede Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 260 milyon dolar artarak 115 milyar 793 milyon dolardan 116 milyar 53 milyon dolara ulaştı.

Yurt Dışında Yerleşikler 139 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

Merkez Bankası’nın elde ettiği veriler kapsamında, yabancı yatırımcılar geçen hafta 387 milyon dolar tutarında menkul kıymet sattı. Yurt dışında yerleşikler, 16 Şubat ile biten işlem haftasında 139.9 milyon dolar tutarında hisse senedi sattı. Bu verilere göre, aynı işlem haftasında yurt dışında yerleşikler net 139.9 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 246.9 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşikler, 12.9 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin bir önceki hafta 51 milyar 313.1 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stoğu, bir haftada 53 milyar 557.8 milyon dolara ulaştı. Geçen hafta yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoğu 32 milyar 267.2 milyon dolardan 32 milyar 244.4 milyon dolara düştü. Bu süreçte yurt dışı yerleşiklerin ÖST stokları ise gerçekleştirilen 12.9 milyon dolar tutarında net alışla 972.5 milyon dolardan 985.5 milyon dolara ulaştı.

Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı, 16 Şubat ile biten işlem haftasında 3.0 milyar dolar artarak 170.4 milyar dolara ulaştı. Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı bu süreçte altın harici 3.1 milyar dolar yükseldi.

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