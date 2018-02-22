ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte!

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 1.6 milyon varil geriledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nın elde ettiği veriler kapsamında, ABD’de ticari ham petrol stokları geçen hafta 1.6 milyon varil (Yüzde 0.4) gerileyerek 420.5 milyon varile düştü. Piyasa beklentileri stokların 1.8 milyon varil artacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1.8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stokları dışında kalan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0.7 milyon varil (Yüzde 0.1) gerileyerek 664.9 milyon varile düştü. ABD'nin haftalık benzin stokları ise 0.3 milyon varil (Yüzde 0.1) yükselerek 249.3 milyon varile çıktı. Benzin stoklarına dair piyasa beklentileri 0.3 milyon varil azalış olacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3.6 milyon varil artmıştı.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük bazda ortalama bin varil gerileyerek 10.27 milyon varile düştü. Bu veriler kapsamında, ülkenin ham petrol üretimi beş hafta arka arkaya yükselmesinin ardından ilk defa geriledi.

Ham Petrol İhracatı Arttı

ABD'nin ham petrol ihracatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük bazda ortalama 722 bin varil artarak 2.04 milyon varile çıkarken, ham petrol ithalatı günlük bazda ortalama 867 bin varil azalarak 7.02 milyon varile düştü. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşten sonra küresel piyasada petrol fiyatları yükseldi. Londra Brent türü petrolün fiyatı 66.34 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı 62.80 dolara çıktı.