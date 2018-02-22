AMB Faiz Gelirleri Sayesinde Net Karını 82 Milyon Arttırdı

Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin geçen sene elde ettiği net kar, varlık alım programı ve ABD doları portföyünde elde edilen net faiz gelirinin yüksek olması sebebiyle 2016 senesine kıyasla 82 milyon euro artarak 1 milyar 275 milyon euroya çıktı. AMB'nin yapmış olduğu açıklamalarda, Frankfurt merkezli bankanın yönetim heyeti 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla denetlenmiş mali tablolarını doğruladı. Bu rapor kapsamında, 19 üyeden oluşan Euro Bölgesi'nde para politikası yürütme sorumlusu AMB'nin net karı, varlık alım programı ve ABD doları portföylerinde elde edilen net faiz gelirinin yüksek olması sayesinde 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla 82 milyon euro artarak 1 milyar 275 milyon euroya ulaştı. Bankanın net faiz geliri ise 2016 senesinde 1 milyar 648 milyon euro seviyesindeyken 2017’de 1 milyar 812 milyon euroya çıktı.

İdari Giderlerde De Artış Meydana Geldi

Bankanın finansal faaliyetlerden elde ettiği kazancı ise 2016 senesinde 225 milyon euro seviyesindeyken 2017’de 161 milyon euroya düştü. AMB'nin denetim görevleri için yaptığı harcamaların artması sebebiyle, toplam personel giderleri 2016 senesinde 467 milyon euro seviyesindeyken, 2017’de 535 milyon euroya ulaştı. Diğer idari giderler de bu süreçte 487 milyon eurodan 539 milyon euroya çıktı.

AMB’nin bilanço toplamı, 2017’de bir önceki seneye kıyasla yüzde 19 oranında artarak 414 milyar euroya ulaştı. Bu artıştaki en büyük neden varlık alım programı olarak belirtildi. AMB'nin net karı, Euro Bölgesi'ndeki ulusal merkez bankalarına dağıtılıyor. Yönetim konseyi, toplam net karın 988 milyon euroluk bölümünü 31 Ocak 2018 tarihinde dağıtırken, kalan 287 milyon euroluk bölümü ise 23 Şubat 2018 tarihinde merkez bankalarına dağıtacak.