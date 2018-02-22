Çin’e 7 Milyon Ton Fındık İhraç Edildi!

Fındık Tanıtım Grubu (FTG)’nin 2000 senesi itibarıyla Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle Çin'de yürüttüğü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin geri dönüşleri alınmaya başlandı. Çin'e ihraç edilen fındık tutarı son dönemlerde ciddi oranda arttı. Türkiye Çin'e 2007 senesinde 712 bin 928 kilo fındık ihraç ederken, bu miktar 2017 senesinde 7 milyon 307 bin 265 kiloya ulaştı. Çin'e 2007- 2017 seneleri arasında toplam 26 milyon 74 bin 791 kilo fındık ihraç edilerek karşılığında ülke ekonomisi için 216 milyon 258 bin 538 dolar getiri elde edildi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, Çin pazarını çok önemsediklerine işaret ederek, Çin’e gerçekleştirilen ihracatta önemli ve memnun edici gelişmeler yaşandığını dile getirdi. 2000 senesi itibarıyla FTG’nin Uzakdoğu ülkelerine tanıtım ve reklam faaliyetleri yapmaya başladığını anımsatan Sevinç, tanıtım ve reklam faaliyeti yapılan ülkeler arasında Çin’in ön plana çıktığını belirterek, yürütülen çalışmalardan yanıt almaya başladıklarını aktardı.

Türkiye Pazar Ağını Daha Da Genişletmeli

Çin pazarının ilerleyen süreçte Türkiye için daha da önemli bir pazar konumuna geleceğini dile getiren Sevinç, elde edilen verilerin bu düşüncelerini desteklediğini belirtti. Türkiye'nin en önemli pazarının Avrupa ülkeleri olduğunu ifade eden Sevinç, son dönemlerde ihracatın artmasıyla Çin’in de Türkiye için önemli bir pazar haline gelmeye başladığını anlattı. Çin'in gelişmeye devam etmesi ve Türkiye'nin fındık politikasında hata yapmaması halinde bu ülkeye olan ihracat miktarının daha da artacağını vurgulayan Sevinç, Türkiye'nin rekabet ettiği diğer ülkelerde mücadele etmesi için pazarını genişletmesi ve fındık üretimini artırması gerektiğini belirtti.