23.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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23.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


23.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
23.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 23-02-2018 Saat: 08:42
Anasayfa Altın&Döviz 23.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Küresel piyasaların yanı sıra jeopolitik risklerin de takip edildiği dolar kuru güne sakin başladı. Günün ilk işlemleri 3,78 – 3,79 bandında gerçekleşmeye devam ediyor.

Dolar kuru dün güne yükseliş ile başlamış ardından dalgalı bir seyir ile günü tamamlamıştı. Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı öncülüğünde gerçekleştirdiği ilk toplantılarının tutanaklarının yayınlanması kurdaki değer kazanımının en önemli nedenleri arasında yer aldı. Fed toplantı tutanaklarında faizlerin kademeli bir şekilde artırılması konusunda kesinliğini ortaya koydu.

Türk Lirası değerlendirilirken doların küresel hareketlerinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Özellikle Afrin operasyonu önemli gündem maddelerinden bir tanesi durumunda. Afrin’e gergin anlar yaşanması kurun yukarı yönlü hareketine sebep olabilir.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7834’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7880 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6694 liradan kapatan Euro kuru bugün güne 4,6618 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2303 seviyesinde güne başladı.

BİST 100 Endeksi

Dün 116 bin 315 puandan kapanan endeks bugün güne 116 bin 840 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 844 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,79 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,63 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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