Akıllı Telefon Satışlarında İlk Defa Düşüş Yaşandı
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Akıllı Telefon Satışlarında İlk Defa Düşüş Yaşandı


Akıllı Telefon Satışlarında İlk Defa Düşüş Yaşandı
Akıllı Telefon Satışlarında İlk Defa Düşüş Yaşandı Hatice Demir - Tarih: 23-02-2018 Saat: 09:00
Anasayfa Eko Gündem Akıllı Telefon Satışlarında İlk Defa Düşüş Yaşandı

Dünya genelinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre akıllı telefon satışları ilk defa ortay acıktığı 2000’li yıllardan bu yana ilk defa düşüşe geçti.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Gartner tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, dünya genelinde akıllı telefon satışları 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 5,6 oranında düşüş gösterdi. Dünya genelinde telefon satışı açısından en başarılı markalar arasında yer alanlardan satış miktarını artırabilenler ise Xiaomi ve Huawei oldu. Çinli üreticiler bu dönemde diğer markalara oranla başarılı bir performans sergiledi. Çin’in en büyük elektronik eşya üreticileri arasında yer alan Xiaomi cep telefonu modellerinin satışlarını yüzde 79 oranında artırdı. Xiaomi markasının henüz ülkemizde resmi bir temsilcisi bulunmuyor. Buna rağmen firmanın ithalatçı garantili satışları ile önemli oranda Pazar payı elde etmiş durumda.

Satışlarını artırarak Pazar payını genişleten bir diğer Çinli üretici Huawei. Huawei markasının satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,6 artmış durumda. Huawei özellikle üst kalitede ürettiği telefon modelleri ile bilinen bir firma

Apple’ın Pazar Payı Azaldı, Samsung’un Keyfi Yerinde

Akıllı telefon piyasasının en önemli markaları Apple ve Samsung da bu dönem satışlar azalmış durumda. Samsung global pazarlardaki liderliğini devam ettiriyor. Samsung markasının satışlarının yüzde 3,6 oranında azalmasına rağmen Apple’ın satışları yüzde 5 oranında düştüğü için Samsung pazar payını daha da büyütmüş oldu.

2017 yılının toplamı incelendiğinde akıllı telefon satışlarının 2016 yılına oranda yüzde 2,7 artarak 1,5 milyar adete ulaştığı görülüyor.

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