Akkuyu’nun Temeli Nisan Ayında Atılacak
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Akkuyu’nun Temeli Nisan Ayında Atılacak


Akkuyu’nun Temeli Nisan Ayında Atılacak
Akkuyu’nun Temeli Nisan Ayında Atılacak Hatice Demir - Tarih: 23-02-2018 Saat: 09:15
Anasayfa Eko Gündem Akkuyu’nun Temeli Nisan Ayında Atılacak

Mersin’in Akkuyu bölgesinde toplamda 20 milyar dolar maliyet ile kurulacak olan 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip nükleer santrali için ilk harç Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan ayının ilk haftası içerisinde Türkiye’de bir araya gelecek. İkili Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK), 7’nci toplantısında başkanlık koltuğuna oturacak. Bu toplantıda özellikle siyasi ve ekonomik alanda önemli konuların karara bağlanması bekleniyor.

Ekonomik Alandaki Değerlendirmeler de Netleştirilecek

Toplantının siyasi gündemleri arasında ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ekonomi başlığında ise enerji ve savunma sanayi projelerinin yanı sıra tarım konusu da masaya yatırılacak. İki ülkenin karşılıklı olarak ithalat ve ihracat konusunda uyguladığı kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Suriye’deki İç Savaş Önemli Konuların Başında Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapacağı bir diğer görüşme ise Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi için gerçekleştirilecek. İlki 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi’de yapılan zirvenin devamı niteliğindeki bu görüşmeye İran Cumhurbaşkanı Ruhani de eşlik edecek. Bu zirve farklı ülkelerde gerçekleştirilerek Suriye’nin durumu değerlendirilirken burada gerçekleştirilen operasyonlar da masaya yatırılıyor.

Akkuyu 2023 Yılında Enerji Vermeye Başlayacak

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin temelinin atılmasının ardından hızlı bir inşaat süreci gerçekleşecek. Toplamda 4 reaktörden oluşması beklenen santralin ilk reaktörünün yapımının 2023 yılında tamamlanmış olması bekleniyor. Santralin tam kapasiteye ulaşması ise 2026 yılında gerçekleşecek.

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Santrali
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