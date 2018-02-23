Turizm Sektörü Başbakan’dan Destek İstedi

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen bir toplantıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başbakan Binali Yıldırım’a turizm sektörünün hükümetten taleplerini içermekte olan bir rapor iletti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından hazırlanan raporda turist getiren seyahat acentelerin kişi başı 20 Euro destek verilmesinin yanı sıra çok çeşitli talepler yer aldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin Çok Sayıda Talebi Var

TÜRSAB yetkilileri tarafından hazırlanan raporda turizm sektöründe KDV’nin tek bir oran şeklinde uygulanması, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeye sahip olan işletmelerin yakıt alımlarında ÖTV’den muaf tutulması, döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin kapsamına turizminde dahil edilmesi, yurtdışından turist getiren A sınıfı seyahat acentelerine getirdikleri turist sayısına bakılmadan kişi başı en az 20 euro destek sağlanması gibi çok sayıda talebi bulunuyor.

Memurlar Yurt İçi Tatile Teşvik Edilsin

Devlet memurlarına yurt içerisinde tatil yapmaları konusunda destek sağlanarak bu kişilerin ülke içerisinde kalmalarının özendirilmesi için de talepte bulunan TÜRSAB ayrıca kamu kurumları ve belediyeler tarafından düzenlenen gezilerde işletme belgeli acentelerin sorumlu olmasını ayrıca kokartlı rehberlerin kullanılmasını istedi.

Ekonomik Anlamda Destekler Sağlanmalı

Raporda yer alan talepler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin artırılması, Ulaştırma Bakanlığının turist taşımacılığı yapan araçları ticari taşımacılık yapan araçlardan farklı kategoride değerlendirmesi, sağlık turizminin teşvik edilmesine yönelik çalışma yapan seyahat acentelerine vergi teşviki sağlanması ve de Kalkınma Bankası kaynaklı seyahat acentelerine bir yıl önce getirdiği dövizin belli oranında düşük faizli bir yıl ödemesiz 3-5 yıl vadeli kredi verilmesi gibi başlıklar da yer alıyor.