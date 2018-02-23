Albayrak: Bu Sene Bor Tesislerimizi Hayata Geçireceğiz
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Albayrak: Bu Sene Bor Tesislerimizi Hayata Geçireceğiz


Albayrak: Bu Sene Bor Tesislerimizi Hayata Geçireceğiz
Albayrak: Bu Sene Bor Tesislerimizi Hayata Geçireceğiz Hatice Demir - Tarih: 23-02-2018 Saat: 09:46
Anasayfa Eko Gündem Albayrak: Bu Sene Bor Tesislerimizi Hayata Geçireceğiz

Enerji Bakanı Berat Albayrak 1. Enerji ve Maden Forumunda gerçekleştirdiği konuşmada bu sene borun katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi için önemli adımlar atılacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında 2017 senesinde yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların dünyada ses getirdiğini dile getirdi. Bor madeni konusunda şimdiye kadar dünya genelinde yetkin kurumlarda çalışmış uzman bir ekip kurmakta olduklarını dile getiren Bakan Albayrak, 2018 senesinin de bor madeninde önemli atılımlar gerçekleştirileceği bir yıl olarak tarihe geçeceğini belirtti. Gerçekleştirilecek çok yoğun çalışmalar ile borun katma değerli ve stratejik önemi olan bir ürüne dönüştürülmesi için adımlar atılacağını belirten Albayrak bu alanda en az 2 ya da 3 tesis kurulacağını da sözlerine ekledi.

Rüzgarda Dünyanın En Büyük Off-Shore Projesi

Türkiye’nin dünya genelinde rüzgarda en büyük off-shore projesini hazırlamakta olduğunu duyuran Bakan Albayrak bu sistem ile denizin üzerinde, rüzgar verimliliğinin çok daha fazla olduğu alanlarda enerji üretiminin gerçekleşeceğini belirtti. Güneş enerjisi konusunda da farklı proje ve stratejilere sahip olduklarını dile getiren Albayrak, 2018 yılı sonuna kadar ilk yerli üretim güneş panellerinin ülke genelinde yerleştirilmeye başlayacağını açıkladı.

Enerji Depolanması Konusunda Projelerimiz Mevcut

Güneş enerjisi konusunda en önemli sorunlardan birisinin enerjinin depolanması konusunda olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak Bakanlık olarak depolama konusunda projeleri bulunduğunu belirtti. Bu proje ile güneş enerjisi alanlarında özel piller kullanılacağını dile getiren Bakan bunun birçok açıdan etkili bir çözüm olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

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