Araç Sahiplerine Kötü Haber! Zam Geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), tarafından yapılan açıklamada motorin fiyatlarının zamlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda üst üste benzine zam gelmiş ancak motorin bu zamlardan etkilenmemişti. Şimdi sıra motorin fiyatlarında.

Zamlar Cumartesi Gününden İtibaren Geçerli Olacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, motorine gerçekleştirilecek zammın 24 Şubat 2018 Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliğinin beklenmediğini belirten açıklamada zam miktarının 11 ila 13 kuruş arasında olacağı da vurgulandı.

Fiyat Yeniden 5 Liranın Üzerine Çıkacak

Motorin fiyatlarında 5 lira eşiği sene başında aşılmış ancak yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen 17 kuruşluk indirim ile bu seviyenin altına düşülmüştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bu zam ile beraber başta İstanbul olmak üzere genel olarak büyükşehirlerin tamamında fiyat yeniden 5 Türk Lirasının üzerine çıkmış olacak. İstanbul’da motorin fiyatı 5,10 TL seviyesine yükselecek. Benzinin litre fiyatıysa ortalama 5,55 Türk Lirasından satılmaya devam edilecek.

Vatandaş Zamlardan Yoruldu

Benzin ve motorin zamları son dönemde üst üste gerçekleşmeye devam ediyor. 2018 yılı bu konuda vatandaşın zamların altında ezilmesine neden oldu. Yurdun bazı bölümlerinde benzin fiyatı 6 liranın üzerine çıkarken araç kullanma maliyeti de bir hayli yükseldi. Ayrıca köprü ve otoyol geçişlerinde gerçekleştirilen zamlar da İstanbul’da yaşamakta olan vatandaşlara toplu taşıma kullanmayı mecbur kıldı.